Hiçbir kalp krizi aniden gelmez! ABD’li bilim insanları açıkladı; bu dört belirtiye dikkat
ABD’li uzmanlar, geniş bir araştırma sonucunda kalp krizinden önce öne çıkan dört belirtiyi açıkladı.
Kalp krizi, son yılların en yaygın hastalıklarından. Aniden gelen ve kötü sona neden olan bu hastalık, yılda milyonlarca kişiyi hayattan koparıyor.
Kalp krizinin etkenleri arasında genelde ortak sorunlar bulunuyor. ABD’li uzmanlar, geniş kapsamlı bir araştırma yaparak en net belirtileri açıkladı. Bakın kalp krizi öncesi bireylerde en çok neler yaşanıyor…
Uluslararası yürütülen bir çalışmada vakaların %99’unun dört belirgin sağlık risk faktörünü yaşadığı belirlendi.