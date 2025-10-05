Hiçbir kalp krizi aniden gelmez! ABD’li bilim insanları açıkladı; bu dört belirtiye dikkat

ABD Northwestern Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Güney Kore Yonsei Üniversitesi araştırmacılarının ortak çalışması, kalp hastalıklarının neredeyse hiçbir zaman “habersiz” gelmediğini ortaya koydu. Aslında bunun öncesi var ama çoğu kişi dikkate almıyor.