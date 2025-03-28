Hileli balı anlamanın yolu: Kahvaltınıza zehir getirmeden önce 2 kez düşünün

Bal, asırlardır sağlık ve lezzet bakımından mutfaklarımızın olmazsa olmaz bir bütünü olmuştur. Fakat, maalesef ki sahte bal ürünleri ile yüz yüze gelmek tesadüf olmaktan öteye gitti. Söz konusu durum hem tüketicinin afiyetimi zarara sokmak hem de gerçek bal üreticilerinin elinden tutmamak anlamını taşıyor. Peki iyi ama hileli sahte balı nasıl anlaşılır? İşte dikkat etmeniz gereken ipuçları: