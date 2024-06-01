  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Hindistan cevizi yağının sağlığa faydaları!

Hindistan cevizi yağının sağlığa faydaları!

Hindistan cevizi ağacının meyvesinden üretilen, hem kozmetik sektöründe hem mutfaklarda sıklıkla kullanılan Hindistan cevizi yağının faydaları nelerdir? Hindistan cevizi yağı cilde ve saça nasıl uygulanır? İşte detaylar…

Hindistan cevizi yağının sağlığa faydaları! - Sayfa 1

Hindistan cevizi yağı nedir?

Hindistan cevizi yağı, hindistan cevizi ağacının meyvesinden elde edilen bir yağdır. 100 gram hindistan cevizi yağı 890 kalori ve 82,5 gram doymuş yağ içerir. 

1 | 5
Hindistan cevizi yağının sağlığa faydaları! - Sayfa 2

Hindistan cevizi yağının faydaları nelerdir?

Kan şekerini düzenler ve insülin salgılanmasını destekler

Hindistan cevizi yağı serbest radikalleri nötralize eder

Cildi onarıp nemlendirmeye yardım eder

Kuru ve hasar görmüş saçlara parlaklık kazandırır

2 | 5
Hindistan cevizi yağının sağlığa faydaları! - Sayfa 3

Kaz ayağı olarak da bilinen gözaltı izlerini azaltır

Ağız ve diş sağlı sağlığını destekler

Mantar enfeksiyonlarına karşı etkilidir

Yağ yakımını teşvik ederek sağlıklı kilo kontrolü sağlar

3 | 5
Hindistan cevizi yağının sağlığa faydaları! - Sayfa 4

Hindistan cevizi cilde nasıl uygulanır?

Hindistan cevizi yağı makyaj temizleyicisi olarak ve vücut nemlendiricisi olarak kullanılabilir. Herhangi bir gece kremi gibi yüze bu yağ sürebilir. Ancak önce cildin küçük bir yüzeyinde deneme yaparak alerjik bir reaksiyon olup olmayacağı kontrol edilmelidir.

4 | 5