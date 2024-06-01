Hindistan cevizi yağının sağlığa faydaları!

Hindistan cevizi cilde nasıl uygulanır?

Hindistan cevizi yağı makyaj temizleyicisi olarak ve vücut nemlendiricisi olarak kullanılabilir. Herhangi bir gece kremi gibi yüze bu yağ sürebilir. Ancak önce cildin küçük bir yüzeyinde deneme yaparak alerjik bir reaksiyon olup olmayacağı kontrol edilmelidir.