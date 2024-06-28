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Hiperhidroz nedir? Hiperhidroza neden olabilecek durumlar nelerdir?

Hiperhidroz ya da halk arasında bilinen adıyla aşırı terleme, ter bezlerinin olması gerekenden fazla çalışması durumudur. Peki, hiperhidrozdan vücudun en çok hangi bölümleri etkilenir? Hiperhidroza neden olabilecek durumlar nelerdir? Tanı nasıl konur ve tedavi seçenekleri nelerdir? İşte detaylar…

Hiperhidroz nedir? Hiperhidroza neden olabilecek durumlar nelerdir? - Sayfa 1

Hiperhidroz nedir?

Hiperhidroz, doğal terleme dışında, bireyin genel veya primer (bölgesel) olarak aşırı terlemesidir.

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Hiperhidroz nedir? Hiperhidroza neden olabilecek durumlar nelerdir? - Sayfa 2

Hiperhidrozdan vücudun en çok hangi bölümleri etkilenir?

 Hiperhidrozdan en çok; koltuk altı, ayak tabanları, alın ve yanaklar, sırt, avuç içleri ve boyun etkilenir.

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Hiperhidroz nedir? Hiperhidroza neden olabilecek durumlar nelerdir? - Sayfa 3

Hiperhidroza neden olabilecek durumlar nelerdir?

Hiperhidroza neden olabilecek durumlar şu şekilde sıralayabiliriz:

Diyabet

Menopoz ile seyreden sıcak basması

Tiroid problemleri

Düşük kan şekeri

Bazı kanser türleri

Bazı romatolojik hastalıklar

Kalp krizi

Sinir sistemi bozuklukları

Enfeksiyonlar

Bazı ilaçların kullanımı

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Hiperhidroz nedir? Hiperhidroza neden olabilecek durumlar nelerdir? - Sayfa 4

Hiperhidrozda tanı nasıl konur?

Öncelikle doktor fiziki muayene yaparak belirtileri ve aile öyküsünü dinler. Aşırı terlemenin altında herhangi bir hastalık veya hormonal bozukluğun olup olmadığı öğrenmek için ise gerekli kan tahlilleri istenir. Kan tahlillerinin sonucuna göre tedavi uygulanır.

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