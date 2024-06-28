Hiperhidroz nedir? Hiperhidroza neden olabilecek durumlar nelerdir?

Hiperhidrozda tanı nasıl konur?

Öncelikle doktor fiziki muayene yaparak belirtileri ve aile öyküsünü dinler. Aşırı terlemenin altında herhangi bir hastalık veya hormonal bozukluğun olup olmadığı öğrenmek için ise gerekli kan tahlilleri istenir. Kan tahlillerinin sonucuna göre tedavi uygulanır.