Hipermetrop nedir? Hipermetrop belirtileri nelerdir?

Hipermetrop nasıl teşhis edilir?

Göz muayenesinde doktor hastanın karşısına bir çizelge koyup okutur. Ayrıca muayenede, ışığın retinanızdan nasıl yansıdığını kontrol edebilmek için retinoskop adı verilen bir cihaz da kullanılabilir ya da günümüzde bu ölçümleri otomatik olarak yapan otorefraktometre adı verilen cihazlar kullanılmaktadır. Gözlük veya lens için, en iyi reçeteye karar verebilmek adına, bir test cihazı olan bir phoropter ya da deneme gözlüğü de kullanılabilir.