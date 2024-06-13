Hipermetrop nedir? Hipermetrop belirtileri nelerdir?
Çok fazla rastlanan görme kusurları arasında yer alan hipermetrop halk arasında yakını görememe olarak adlandırılır. Peki hipermetrop belirtileri nelerdir? Hipermetrop neden olur? Tedavisi nasıldır? İşte hipermetrop ile ilgili detaylar…
Hipermetrop nedir?
Gözün ön-arka çapının normalden kısa olması sonucu oluşan, yakını net görememekle kendini gösteren bir göz hastalığıdır.
Hipermetrop belirtileri nelerdir?
Hipermetropun belirtilerini şu şekilde sıralayabiliriz:
Yakında bulunan nesneleri bulanık görme ya da görememe
Gözleri kısarak görmeye çalışma
Göz çevresinde yanma, ağrı ve sızı hissi
Göz yorgunluğu
Kitap okurken, bilgisayarda çalışırken ya da akıllı telefonda zaman geçirirken uzun süre odaklanma sonrası gözlerde rahatsızlık hissi ve baş ağrısı
Işığa karşı hassasiyet
Çocuklarda gözlerde içe doğru kayma
Sık sık göz kırpma
Dikkatin kolay dağılması
Hipermetrop nasıl teşhis edilir?
Göz muayenesinde doktor hastanın karşısına bir çizelge koyup okutur. Ayrıca muayenede, ışığın retinanızdan nasıl yansıdığını kontrol edebilmek için retinoskop adı verilen bir cihaz da kullanılabilir ya da günümüzde bu ölçümleri otomatik olarak yapan otorefraktometre adı verilen cihazlar kullanılmaktadır. Gözlük veya lens için, en iyi reçeteye karar verebilmek adına, bir test cihazı olan bir phoropter ya da deneme gözlüğü de kullanılabilir.