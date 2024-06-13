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  4. Hipermetrop nedir? Hipermetrop belirtileri nelerdir?

Hipermetrop nedir? Hipermetrop belirtileri nelerdir?

Çok fazla rastlanan görme kusurları arasında yer alan hipermetrop halk arasında yakını görememe olarak adlandırılır. Peki hipermetrop belirtileri nelerdir? Hipermetrop neden olur? Tedavisi nasıldır? İşte hipermetrop ile ilgili detaylar…

Hipermetrop nedir? Hipermetrop belirtileri nelerdir? - Sayfa 1

Hipermetrop nedir?

Gözün ön-arka çapının normalden kısa olması sonucu oluşan, yakını net görememekle kendini gösteren bir göz hastalığıdır.

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Hipermetrop nedir? Hipermetrop belirtileri nelerdir? - Sayfa 2

Hipermetrop belirtileri nelerdir?

Hipermetropun belirtilerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Yakında bulunan nesneleri bulanık görme ya da görememe

Gözleri kısarak görmeye çalışma

Göz çevresinde yanma, ağrı ve sızı hissi

Göz yorgunluğu

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Hipermetrop nedir? Hipermetrop belirtileri nelerdir? - Sayfa 3

Kitap okurken, bilgisayarda çalışırken ya da akıllı telefonda zaman geçirirken uzun süre odaklanma sonrası gözlerde rahatsızlık hissi ve baş ağrısı

Işığa karşı hassasiyet

Çocuklarda gözlerde içe doğru kayma

Sık sık göz kırpma

Dikkatin kolay dağılması

 

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Hipermetrop nedir? Hipermetrop belirtileri nelerdir? - Sayfa 4

Hipermetrop nasıl teşhis edilir?

Göz muayenesinde doktor hastanın karşısına bir çizelge koyup okutur. Ayrıca muayenede, ışığın retinanızdan nasıl yansıdığını kontrol edebilmek için retinoskop adı verilen bir cihaz da kullanılabilir ya da günümüzde bu ölçümleri otomatik olarak yapan otorefraktometre adı verilen cihazlar kullanılmaktadır. Gözlük veya lens için, en iyi reçeteye karar verebilmek adına, bir test cihazı olan bir phoropter ya da deneme gözlüğü de kullanılabilir.

 

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