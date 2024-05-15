Hipotroidi nedir? Belirtileri nelerdir?
Hipotiroidi, tiroid bezinin vücudunuzun ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek kadar tiroid hormonu üretmemesidir. Peki, hipotiroidinin nedenleri nelerdir? Kimler hipotiroidi açısından risk altındandadır? Hipotiroidinin belirtileri nelerdir? İşte detaylar…
Hipotroidi nedir?
Hipotiroidi, boynun ön tarafında bulunan, kelebek şeklindeki tiroid bezinin vücudun ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek kadar tiroid hormonu üretmemesidir.
Hipotiroidi nedenleri nelerdir?
Hipotiroidinin en sık nedeni Hashimoto tiroiditi olarak bilinen otoimmün bir hastalıktır. Diğer nedenler arasında; radyasyona maruz kalma, az iyot tüketmek, beyindeki hipofiz bezi rahatsızlıkları, tip 1 diyabet hastalığı vardır.
Kimler hipotirodi açısından risk altındadır?
Kadınlarda, 60 yaşın üstünde olanlarda, ailesinde tiroid rahatsızlığı olanlarda, hamilelerde ve geçmişte tiroid rahatsızlığı olan ya da tiroit bezinin radyasyon ile tedavisi sırasında ve tiroit bezinde bir kitle varlığı nedeniyle yapılan cerrahiden sonra hipotiroidi riski artar.
Hipotiroidinin belirtileri nelerdir?
Yorgunluk ve enerji düşüklüğü
Kilo alımı
Ciltte kuruluk ve solgunluk
Kandaki kolesterol düzeyinin yükselmesi
Ses kısıklığı