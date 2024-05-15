Hipotroidi nedir? Belirtileri nelerdir?

Kimler hipotirodi açısından risk altındadır?

Kadınlarda, 60 yaşın üstünde olanlarda, ailesinde tiroid rahatsızlığı olanlarda, hamilelerde ve geçmişte tiroid rahatsızlığı olan ya da tiroit bezinin radyasyon ile tedavisi sırasında ve tiroit bezinde bir kitle varlığı nedeniyle yapılan cerrahiden sonra hipotiroidi riski artar.