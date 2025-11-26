Horlamayı durdurmanın 5 kilit yolu: Uzmanlar en sık yapılan hataları ve çözümlerini açıkladı
Hemen hemen her ailede muhakkak çok fazla horlayan, geceyi istemeden de berbat eden birileri vardır. Uzmanlar, horlamanın nedenlerini ve en sık yapılan hataları, çözümleriyle birlikte açıkladı.
Horlamak, bir ailede veya arkadaş grubunda geceleri en rahatsız eden konulardan biri. Tıbbi açıdan bu probleme karşı çözümler var. Ancak buna rağmen hiçbir şey yapmadan uyumaya, etrafa rahatsızlık vermeye devam edenler var ve var olmaya devam ediyor.
Ancak horlama sadece çevreye rahatsızlık veren bir hastalık değil. Bunun yanında uyku kalitesini düşürerek, gün içinde dikkat dağınıklığı ve yorgunluğu da beraberinde getiriyor. Peki horlamanın nedenleri nedir ve en çok yapılan yanlışlar neler? Uzmanlar çözümleriyle beraber açıkladı.
AŞIRI KİLO VE YAĞLANMA
En Sık Yapılan Hata: Kilo alımının horlamayı nasıl etkilediğini göz ardı etmek.
Uzman Görüşü: Kilo artışı ve özellikle boyun çevresindeki yağlanma, üst solunum yolunda daralmaya neden olur ve hava akışını kısıtlar. Bu daralma, horlamayı tetikler.
Çözüm: Kademeli kilo kaybı, düzenli egzersiz ve dengeli beslenme; horlama şiddetini azaltmada en güçlü ve doğal araçların başında gelir.
SIRT ÜSTÜ POZİSYONDA YATMA
En Sık Yapılan Hata: Yanlış uyku pozisyonunda ısrarcı olmak.
Uzman Görüşü: Sırtüstü yatış pozisyonunda dil ve yumuşak damak geriye doğru düşerek hava yolunun daralmasına ve titreşime (yani horlamaya) yol açar.
Çözüm: Yan pozisyonda uyuma alışkanlığı edinmek, pozisyon eğitimi almak ve uygun bir yastık kullanmak, hava yolunu açık tutarak horlamayı önemli ölçüde hafifletmeye yardımcı olacaktır.