Hünnap nedir? Hünnapın faydaları nelerdir?

Hünnap çayı nasıl demlenir?

Öncelikle 1 ya da 2 yemek kaşığı kuru hünnap meyvelerini bir kaseye alın ve üzerine 1 su bardağı kaynar suyu ekleyin. Meyvelerin üzerini tamamen kaplayacak kadar su kullanın.

Demleme sürecinde kaseyi bir kapak ile kapatın ve hünnap meyvelerinin suyla birleşip demlenmesi için 10-15 dakika bekleyin. Demleme sona erdiğinde, çayı süzgeç yardımıyla süzün.

Tercihe bağlı olarak içerisine biraz bal, limon dilimleri veya nane yaprakları ekleyerek lezzetini daha da artırabilirsiniz.