Hünnap nedir? Hünnapın faydaları nelerdir?
A ve C vitamini deposu hünnap, Çin hurması veya kırmızı hurma olarak da bilinen, Güney Asya’ya özgü, ülkemizde ise Batı ve Güney Anadolu’da yetiştirilen bir bitkidir. Peki, hünnapın faydaları nelerdir? Hünnap günde kaç tane tüketilmelidir. İşte detaylar...
Hünnapın faydaları nelerdir?
Hünnap kan basıncını düzenlemeye yardım eder
Antiinflamatuar ve antibakteriyel etkisi kansere karşı koruyucu özelliği vardır.
Sindirim sistemini düzenler, kabızlığa iyi gelir
Kolesterolü düşürür ve kalp hastalıklarını önler
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Tokluk hissi vererek kilo kaybına yardımcı olur.
Kemikleri güçlendirir.
Uykusuzluğa iyi gelir.
Cilt tahrişlerini iyileştirir.
Hünnap, anemi tedavisinde kullanılır. Damarlarda oksijen taşıyan kan hücrelerinin sağlığını korur.
Hünnap nasıl tüketilir?
Hünnap; kuru, çiğ ya da meyve olarak tüketilebileceği gibi kuru hünnaptan çayda demlenebilir.
Hünnap çayı nasıl demlenir?
Öncelikle 1 ya da 2 yemek kaşığı kuru hünnap meyvelerini bir kaseye alın ve üzerine 1 su bardağı kaynar suyu ekleyin. Meyvelerin üzerini tamamen kaplayacak kadar su kullanın.
Demleme sürecinde kaseyi bir kapak ile kapatın ve hünnap meyvelerinin suyla birleşip demlenmesi için 10-15 dakika bekleyin. Demleme sona erdiğinde, çayı süzgeç yardımıyla süzün.
Tercihe bağlı olarak içerisine biraz bal, limon dilimleri veya nane yaprakları ekleyerek lezzetini daha da artırabilirsiniz.