İdeal tansiyon kaç olmalıdır? Tansiyonu yükselten ve düşüren besinler nelerdir?
Kanın arter duvarlarına uyguladığı basınca tansiyon denir. Peki, ideal tansiyon kaç olmalıdır? Tansiyonu yükselten ve tansiyonu düşüren besinler nelerdir? İşte detaylar…
İdeal tansiyon kaç olmalıdır?
İdeal tansiyon yetişkin kişilerde büyük tansiyon 120-130 mm Hg, küçük tansiyon ise 70-90 mm Hg seviyeleri arasında olmalıdır. Bu değerlerdeki tansiyon aralığı sağlıklı bir tansiyon seviyesini göstermektedir.
Büyük tansiyonun 140 mmHg ve üzeri, küçük tansiyonun 90 mmHg ve üzerinde olması yüksek tansiyon (hipertansiyon), kan basıncının 90/60 mmHg değerinin altına düşmesi ise düşük tansiyon (hipotansiyon) olarak kabul edilir.
Tansiyon yüksekliğine iyi gelen yöntemler nelerdir?
Meyve ve sebzeler aracılığıyla her gün düzenli potasyum alımı sağlanmalıdır.
Günlük tuz kullanımını 6 gram ile sınırlandırılmalıdır.
Egzersiz yaparak vücudun hareketsiz kalması önlenmelidir.
Yoga, meditasyon gibi uygulamalarla stresten uzak kalıp vücut hareket ettirilmelidir.
Tuzsuz, az yağlı ve yağsız besinler tüketilmelidir.
Tatlı yerine meyve tüketilmelidir.
Şeker ve asit oranı yüksek içeceklerden uzak durulmalıdır.
Kırmızı et yerine beyaz et tüketimine dikkat edilmelidir.
Her mevsim bol su içilmelidir.
Tansiyon düşüklüğüne iyi gelen yöntemler nelerdir?
Bol miktarda su içilmelidir.
Daha fazla tuzlu besin tüketilmelidir. Tuz tansiyonu yükseltir.
Uzun süre oturmaktan ve ayağa hızlı kalkmaktan kaçınılmalıdır.
Yastık yükseltilmelidir.
Karbonhidrat azaltılmalıdır.