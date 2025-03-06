İftar sofralarında ferahlatıcı bir tat: Püf noktalarıyla elma kompostosu tarifi!
Elmanın lezzetinin ve besin değerinin ön planda olduğu elma kompostosu, hem lezzetli, hem sağlıklı, hem de ferahlatıcı bir içecektir. İftarda midenizi yormayacak bir, hafif bir lezzet arıyorsanız elma kompostosu tam size göre. Peki, elma kompostosu nasıl yapılır? İşte elma kompostosu tarifi...
ELMA KOMPOSTOSU İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
4 adet orta boy elma
1 litre su
1 su bardağı şeker
1 adet çubuk tarçın
3-4 adet karanfil
Yarım limonun suyu
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ELMA KOMPOSTOSU NASIL YAPILIR?
Elmaları iyice yıkayın. Kabuklarını soyun ve çekirdeklerini çıkarın. Ardından elmaları küp küp doğrayın.
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