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  4. İftar sonrası hafif bir lezzet isteyenlere! Ustasından enfes soğuk baklava tarifi ve püf noktaları

İftar sonrası hafif bir lezzet isteyenlere! Ustasından enfes soğuk baklava tarifi ve püf noktaları

Soğuk baklava, geleneksel baklavanın modern bir yorumu olarak son yıllarda popülerlik kazanan bir tatlıdır. Klasik baklavadan farklı olarak sütlü şerbet kullanılması ve soğuk servis edilmesiyle bilinir. Peki, soğuk baklava nasıl yapılır? İşte, ustasından soğuk baklava tarifi ve püf noktaları…

İftar sonrası hafif bir lezzet isteyenlere! Ustasından enfes soğuk baklava tarifi ve püf noktaları - Sayfa 1

SOĞUK BAKLAVA TARİFİ

SOĞUK BAKLAVA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

BAKLAVA İÇİN:

20-25 adet baklavalık yufka

250 gram tereyağı (eritilmiş)

2 su bardağı ceviz veya fıstık içi (iri dövülmüş)

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İftar sonrası hafif bir lezzet isteyenlere! Ustasından enfes soğuk baklava tarifi ve püf noktaları - Sayfa 2

SÜTLÜ ŞERBET İÇİN:

2,5 su bardağı süt

2 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

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İftar sonrası hafif bir lezzet isteyenlere! Ustasından enfes soğuk baklava tarifi ve püf noktaları - Sayfa 3

ÜZERİ İÇİN:

2 yemek kaşığı kakao

Çikolata rendesi (isteğe bağlı)

Toz fıstık (isteğe bağlı)

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İftar sonrası hafif bir lezzet isteyenlere! Ustasından enfes soğuk baklava tarifi ve püf noktaları - Sayfa 4

SOĞUK BAKLAVA NASIL YAPILIR?

Şerbet için; süt ve şekeri bir tencereye alın. Şeker eriyene kadar karıştırarak kaynatın.

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