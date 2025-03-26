İftar sonrası hafif bir lezzet isteyenlere! Ustasından enfes soğuk baklava tarifi ve püf noktaları
Soğuk baklava, geleneksel baklavanın modern bir yorumu olarak son yıllarda popülerlik kazanan bir tatlıdır. Klasik baklavadan farklı olarak sütlü şerbet kullanılması ve soğuk servis edilmesiyle bilinir. Peki, soğuk baklava nasıl yapılır? İşte, ustasından soğuk baklava tarifi ve püf noktaları…
SOĞUK BAKLAVA TARİFİ
SOĞUK BAKLAVA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
BAKLAVA İÇİN:
20-25 adet baklavalık yufka
250 gram tereyağı (eritilmiş)
2 su bardağı ceviz veya fıstık içi (iri dövülmüş)
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