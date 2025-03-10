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  4. İftardan sonra hafif bir tatlı arayanlara! Ustasından kendi küçük lezzeti büyük tartolet tarifi!

İftardan sonra hafif bir tatlı arayanlara! Ustasından kendi küçük lezzeti büyük tartolet tarifi!

Kıtır kıtır tartolet hamuru üzerinde, enfes krema ve meyveler... Hem göze hem de damaklara hitap eden tartoletler özellikle çocuklar tarafından çok sevilen bir tatlı türü olarak ön plana çıkmaktadır. Peki, tartolet nasıl yapılır? İşte, pastane usulü tartolet tarifi ve püf noktaları...

İftardan sonra hafif bir tatlı arayanlara! Ustasından kendi küçük lezzeti büyük tartolet tarifi! - Sayfa 1

TARTOLET TARİFİ

TARTOLET İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

2 su bardağı süt

2 yemek kaşığı un

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay bardağı toz şeker

1 paket vanilin

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İftardan sonra hafif bir tatlı arayanlara! Ustasından kendi küçük lezzeti büyük tartolet tarifi! - Sayfa 2

TARTOLET HAMURU İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

2 su bardağı un

Yarım su bardağı pudra şekeri

125 gram tereyağı

1 adet yumurta

Yarım paket kabartma tozu

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İftardan sonra hafif bir tatlı arayanlara! Ustasından kendi küçük lezzeti büyük tartolet tarifi! - Sayfa 3

TARTOLETİN ÜZERİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Çilek, böğürtlen, ahududu, yaban mersini, muz ya da kivi

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İftardan sonra hafif bir tatlı arayanlara! Ustasından kendi küçük lezzeti büyük tartolet tarifi! - Sayfa 4

TARTOLET NASIL YAPILIR?

Hamur için un, pudra şekeri, kabartma tozu, tuz ve tereyağı karıştırılır.

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