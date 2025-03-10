İftardan sonra hafif bir tatlı arayanlara! Ustasından kendi küçük lezzeti büyük tartolet tarifi!
Kıtır kıtır tartolet hamuru üzerinde, enfes krema ve meyveler... Hem göze hem de damaklara hitap eden tartoletler özellikle çocuklar tarafından çok sevilen bir tatlı türü olarak ön plana çıkmaktadır. Peki, tartolet nasıl yapılır? İşte, pastane usulü tartolet tarifi ve püf noktaları...
TARTOLET TARİFİ
TARTOLET İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
2 su bardağı süt
2 yemek kaşığı un
1 adet yumurta sarısı
1 yemek kaşığı tereyağı
1 çay bardağı toz şeker
1 paket vanilin
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TARTOLET HAMURU İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
2 su bardağı un
Yarım su bardağı pudra şekeri
125 gram tereyağı
1 adet yumurta
Yarım paket kabartma tozu
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TARTOLETİN ÜZERİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
Çilek, böğürtlen, ahududu, yaban mersini, muz ya da kivi
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