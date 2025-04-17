İki doğal malzeme yetiyor. Tavandaki su lekelerine son; Ustalar püf noktasını açıkladı-Tertemiz...
Banyo veya mutfak gibi alanlarda duvarda oluşan su lekelerinden kurtulmanın birçok püf noktası var. Uzmanlar hem kurutan hem de tertemiz yapan etkili yöntemleri paylaştı.
Ustalara göre öncelikle lekenin nasıl oluştuğu, neye bağlı olduğu gibi durumların kontrol edilmesini tavsiye ediyor. Mesela bunlar arasında en yaygın olan çatı hasarı, tesisat sızıntıları, tıkalı oluk ve yetersiz havalandırma olabiliyor.
Eğer oluşan lekeye neyin sebep olduğunu öğrenirseniz, sonraki adım için hazırlık yapmaya başlayabilirsiniz. Sorun eğer tesisatla ilgili ise elbette bir usta çağırmak mantıklı. Ancak bunun öncesinde uygulamanız gereken bazı yöntemler var.