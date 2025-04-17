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  4. İki doğal malzeme yetiyor. Tavandaki su lekelerine son; Ustalar püf noktasını açıkladı-Tertemiz...

İki doğal malzeme yetiyor. Tavandaki su lekelerine son; Ustalar püf noktasını açıkladı-Tertemiz...

Banyo veya mutfak gibi alanlarda duvarda oluşan su lekelerinden kurtulmanın birçok püf noktası var. Uzmanlar hem kurutan hem de tertemiz yapan etkili yöntemleri paylaştı.

İki doğal malzeme yetiyor. Tavandaki su lekelerine son; Ustalar püf noktasını açıkladı-Tertemiz... - Sayfa 1

Ustalara göre öncelikle lekenin nasıl oluştuğu, neye bağlı olduğu gibi durumların kontrol edilmesini tavsiye ediyor. Mesela bunlar arasında en yaygın olan çatı hasarı, tesisat sızıntıları, tıkalı oluk ve yetersiz havalandırma olabiliyor.

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İki doğal malzeme yetiyor. Tavandaki su lekelerine son; Ustalar püf noktasını açıkladı-Tertemiz... - Sayfa 2

Eğer oluşan lekeye neyin sebep olduğunu öğrenirseniz, sonraki adım için hazırlık yapmaya başlayabilirsiniz. Sorun eğer tesisatla ilgili ise elbette bir usta çağırmak mantıklı. Ancak bunun öncesinde uygulamanız gereken bazı yöntemler var.

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İki doğal malzeme yetiyor. Tavandaki su lekelerine son; Ustalar püf noktasını açıkladı-Tertemiz... - Sayfa 3

DUVAR VE TAVANDA OLUŞAN SU LEKELERİ NASIL ÇIKARILIR?

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İki doğal malzeme yetiyor. Tavandaki su lekelerine son; Ustalar püf noktasını açıkladı-Tertemiz... - Sayfa 4

Ustalar, evdeki birçok lekede olduğu gibi duvardaki su lekeleri için de aceleci davranılması gerektiğini dikkat çekti. Bu nedenle leke yeni oluştuysa, hemen müdahale etmeniz gerekiyor. Bunun için ustalar sirke solüsyonunun ilk etapta işe yarayacağını söylüyor.

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