İki doğal malzeme yetiyor. Tavandaki su lekelerine son; Ustalar püf noktasını açıkladı-Tertemiz...

Eğer oluşan lekeye neyin sebep olduğunu öğrenirseniz, sonraki adım için hazırlık yapmaya başlayabilirsiniz. Sorun eğer tesisatla ilgili ise elbette bir usta çağırmak mantıklı. Ancak bunun öncesinde uygulamanız gereken bazı yöntemler var.