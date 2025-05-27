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  4. İlk sırayı kimse tahmin edemedi! En güçlü pasaportlar listesi değişti: Türkiye bakın kaçıncı sırada

İlk sırayı kimse tahmin edemedi! En güçlü pasaportlar listesi değişti: Türkiye bakın kaçıncı sırada

2025 yılına ait en güçlü pasaportlar sıralaması Passport Index tarafından güncellendi. Bu yıl zirvede 179 ülkeye vizesiz seyahat imkanı sunan sürpriz bir ülke yer aldı. Listede, Türkiye'nin pasaport sıralaması da önceki yıla göre değişiklik gösterdi.

İlk sırayı kimse tahmin edemedi! En güçlü pasaportlar listesi değişti: Türkiye bakın kaçıncı sırada - Sayfa 1

Dünya genelinde 199 ülke ve bölgeyi kapsayan kapsamlı bir pasaport gücü araştırması yayımlandı. Passport Index verilerine göre, ülkelerin pasaportları vizesiz seyahat, kapıda vize ve küresel mobilite kriterlerine göre sıralandı.. Araştırmada en güçlü pasaport sahibi ülkeler, 179 ülkeye vizesiz giriş hakkı sağlıyor.

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İlk sırayı kimse tahmin edemedi! En güçlü pasaportlar listesi değişti: Türkiye bakın kaçıncı sırada - Sayfa 2

Pasaport sıralaması, ülkelerin diplomatik ilişkileri ve seyahat politikalarının bir göstergesi olarak vatandaşların uluslararası seyahat özgürlüğünü ortaya koyuyor. Güçlü pasaportlar, küresel hareketliliği artırırken turizm ve iş seyahatlerinde önemli avantajlar sunuyor. Bu durum, ülkeler arasındaki ilişkilerin seyahat imkanlarına doğrudan yansıdığını gösteriyor.

İşte en güçlü pasaportlar...

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İlk sırayı kimse tahmin edemedi! En güçlü pasaportlar listesi değişti: Türkiye bakın kaçıncı sırada - Sayfa 3

50 - Guyana: 98 ülke
55 ülkeye vizesiz
43 ülkeye kapıda vize
100 ülkeye vize ile giriş

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İlk sırayı kimse tahmin edemedi! En güçlü pasaportlar listesi değişti: Türkiye bakın kaçıncı sırada - Sayfa 4

49 - Fiji: 99 ülke
53 ülkeye vizesiz
46 ülkeye kapıda vize
99 ülkeye vize ile giriş

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