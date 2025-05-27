İlk sırayı kimse tahmin edemedi! En güçlü pasaportlar listesi değişti: Türkiye bakın kaçıncı sırada
2025 yılına ait en güçlü pasaportlar sıralaması Passport Index tarafından güncellendi. Bu yıl zirvede 179 ülkeye vizesiz seyahat imkanı sunan sürpriz bir ülke yer aldı. Listede, Türkiye'nin pasaport sıralaması da önceki yıla göre değişiklik gösterdi.
Dünya genelinde 199 ülke ve bölgeyi kapsayan kapsamlı bir pasaport gücü araştırması yayımlandı. Passport Index verilerine göre, ülkelerin pasaportları vizesiz seyahat, kapıda vize ve küresel mobilite kriterlerine göre sıralandı.. Araştırmada en güçlü pasaport sahibi ülkeler, 179 ülkeye vizesiz giriş hakkı sağlıyor.
Pasaport sıralaması, ülkelerin diplomatik ilişkileri ve seyahat politikalarının bir göstergesi olarak vatandaşların uluslararası seyahat özgürlüğünü ortaya koyuyor. Güçlü pasaportlar, küresel hareketliliği artırırken turizm ve iş seyahatlerinde önemli avantajlar sunuyor. Bu durum, ülkeler arasındaki ilişkilerin seyahat imkanlarına doğrudan yansıdığını gösteriyor.
İşte en güçlü pasaportlar...