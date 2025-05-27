İlk sırayı kimse tahmin edemedi! En güçlü pasaportlar listesi değişti: Türkiye bakın kaçıncı sırada

Dünya genelinde 199 ülke ve bölgeyi kapsayan kapsamlı bir pasaport gücü araştırması yayımlandı. Passport Index verilerine göre, ülkelerin pasaportları vizesiz seyahat, kapıda vize ve küresel mobilite kriterlerine göre sıralandı.. Araştırmada en güçlü pasaport sahibi ülkeler, 179 ülkeye vizesiz giriş hakkı sağlıyor.