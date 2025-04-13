İlk sırayı kimse tahmin edemedi: Ne Çin ne ABD ne Rusya... İşte dünyanın en kalabalık orduları...
Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’nün açıkladığı son verilere göre dünyanın en kalabalık ordular listesinde ne ABD, ne Çin ne de Rusya ilk üçe girebildi
Dünyanın en kalabalık orduları, küresel güvenlik ve savunma stratejilerinde önemli bir rol oynamaya devam ediyor. Geniş insan gücü ve askeri kapasiteye sahip ordular, ulusal güvenliği sağlama, bölgesel istikrarı koruma ve uluslararası arenada etkili olma çabasında belirleyici bir unsur olarak öne çıkıyor.
Kalabalık ordular, yalnızca sayısal üstünlükleriyle değil, teknolojik yenilikler ve stratejik yetenekleriyle de dikkat çekiyor. Açıklanan sıralama, küresel güç dengelerinin değiştiğine dair önemli ipuçları sunuyor.
İşte dünyanın en kalabalık orduları...