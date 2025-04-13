İlk sırayı kimse tahmin edemedi: Ne Çin ne ABD ne Rusya... İşte dünyanın en kalabalık orduları...

Dünyanın en kalabalık orduları, küresel güvenlik ve savunma stratejilerinde önemli bir rol oynamaya devam ediyor. Geniş insan gücü ve askeri kapasiteye sahip ordular, ulusal güvenliği sağlama, bölgesel istikrarı koruma ve uluslararası arenada etkili olma çabasında belirleyici bir unsur olarak öne çıkıyor.