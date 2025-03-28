İlk sırayı kimse tahmin edemedi! Türkiye'nin sırası şaşırttı: İşte dünyanın en güzel ülkeleri...

Architectural Digest dergisi, dünya genelindeki en etkileyici ve estetik açıdan en güzel ülkeleri açıkladı. Dergi, doğal güzellikler, mimari harikalar ve kültürel zenginliklerin bir araya geldiği ülkeleri değerlendirdiği sıralamada, her biri kendine özgü cazibesiyle dikkat çeken yerleri tanıttı. Bu ülkeler, hem geleneksel hem de modern mimarinin izlerini taşıyan yapıları, doğal manzaraları ve yaşam biçimleriyle öne çıkıyor.

İşte dünyanın en güzel ülkeleri...