IMDb listeyi yayımladı : İzleyen bir daha izliyor! İşte muhakkak izlenmesi gereken filmler
Yayımlandıktan sonra en çok sevilen ve en yüksek puanları alan filmler IMDb tarafından açıklandı.
Sinema sektörü her geçen gün büyüse de eskilerin tadı ve anısı çok başka. IMDb tarafından derlenen en iyi 100 film listesinde eski yapıtlar başı çekti.
shiftdelete.net’deki içeriğe göre Oppenheimer’ın da kendine yer bulduğu dünyanın en iyi 100 filmi listesinin tamamı şöyle:
1 | 101
100 Le fabuleux destin d’Amélie Poulain 8.3/10
2 | 101
99 Once Upon a Time in America 8.3/10
3 | 101
98 Jagten 8.3/10
4 | 101