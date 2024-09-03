IMDb listeyi yayımladı : İzleyen bir daha izliyor! İşte muhakkak izlenmesi gereken filmler

Sinema sektörü her geçen gün büyüse de eskilerin tadı ve anısı çok başka. IMDb tarafından derlenen en iyi 100 film listesinde eski yapıtlar başı çekti.

shiftdelete.net’deki içeriğe göre Oppenheimer’ın da kendine yer bulduğu dünyanın en iyi 100 filmi listesinin tamamı şöyle: