İnanması zor ama her şeyi değiştiriyor! İşte iyi uyumanıza yardımcı olan 10 yiyecek
Yetersiz uyku bağışıklık sisteminizi zayıflatarak, virüslere karşı daha duyarlı hale getiriyor. İş veya spor gibi yoğun hareketlilik gerektiren durumlarda yaralanma riskini de artırırken, beslenme alışkanlıkları ve buna bağlı olarak hormonları da değiştirilebiliyor. Tüm bu olumsuzluklardan korunmak için en başta yeterli uyku almak gerekiyor. Daha iyi bir uyku için, rahatlatıcı ve uyku getiren yiyecekler de önem taşıyor. İşte iyi uyumanıza yardımcı olan 10 yiyecek
Yetersiz uyku kendinizi kötü hissetmenize neden olur ve bağışıklık sisteminizi zayıflatabilir. Kimi zaman sizi virüslere karşı daha duyarlı hale getirebilir; yoğun antrenmanlar sırasında yaralanma riskinizi artırır; iştah düzenleyici hormonlarınızı değiştirebilir, daha aç hissetmenize neden olabilir.
Yatmadan önce bazı beslenme alışkanlıklarını benimseyerek daha iyi bir gece uykusu için kendinizi hazırlayabilirsiniz.
Birkaç besin maddesinin uyku üzerinde olumlu etkisi olduğunu biliniyor. İşte bilime ve beslenme uzmanlarına göre daha iyi uyumanıza yardımcı olabilecek yiyecek ve bunları rutininize dahil etmenin en lezzetli yolları…
Badem
Sadece bir avuç badem, kadınların günlük ihtiyaç duyduğu magnezyumun neredeyse %25'ini karşılar ve bu da uyku kalitesini artırabilir. Magnezyum, diyetlerimizde ciddi şekilde eksik olan temel bir mineraldir; aslında, veriler çoğumuzun yeterli miktarda magnezyum tüketmediğini gösteriyor. Araştırmalar düşük magnezyum seviyelerinin uykusuzlukla ilişkili olabileceğini gösteriyor. Uykuya dalmak için beyninizin rahatlaması gerekir ve magnezyum bu süreçte yardımcı olabilir. Badem, yüksek magnezyum seviyeleri nedeniyle daha iyi uyumanıza yardımcı olan en iyi yiyeceklerden biridir. Bademleri atıştırabilir, yoğurda karıştırabilir veya salatalara serpebilirsiniz.