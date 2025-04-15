İnanması zor ama her şeyi değiştiriyor! İşte iyi uyumanıza yardımcı olan 10 yiyecek

Badem

Sadece bir avuç badem, kadınların günlük ihtiyaç duyduğu magnezyumun neredeyse %25'ini karşılar ve bu da uyku kalitesini artırabilir. Magnezyum, diyetlerimizde ciddi şekilde eksik olan temel bir mineraldir; aslında, veriler çoğumuzun yeterli miktarda magnezyum tüketmediğini gösteriyor. Araştırmalar düşük magnezyum seviyelerinin uykusuzlukla ilişkili olabileceğini gösteriyor. Uykuya dalmak için beyninizin rahatlaması gerekir ve magnezyum bu süreçte yardımcı olabilir. Badem, yüksek magnezyum seviyeleri nedeniyle daha iyi uyumanıza yardımcı olan en iyi yiyeceklerden biridir. Bademleri atıştırabilir, yoğurda karıştırabilir veya salatalara serpebilirsiniz.