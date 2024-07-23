İncirin sağlığa faydaları nelerdir? İncir nasıl kurutulur?
İncir, içeriğindeki potasyum, kalsiyum, antioksidanlar, A, B, C, E, K vitaminleri ile sağlık açısından oldukça faydalı bir meyvedir. Ancak incir, yüksek şeker içeriği ile diyabeti olanların uzak durması gereken bir besindir. Peki, incirin faydaları nelerdir? İncir hangi mineralleri içerir? İşte detaylar…
İncirin faydaları nelerdir?
İncir, yüksek oranda içerdiği protein, vitamin ve mineraller sayesinde hücre yenilenmesini sağlar.
Kan basıncını düzenlemede önemli rolü olan potasyum bakımından zengin bir meyvedir.
Yağ oranı düşük bir meyve olduğundan kalp sağlığını destekler.
İçeriğindeki demir sayesinde, demir eksikliği tedavisine yardımcı olur.
Lifli yapısı sayesinde bağırsak sağlığını korur ve kabızlığı önler.
İçerdiği kalsiyum sayesinde kemik sağlığını korur.
Hafızayı güçlendirir ve Alzheimer riskini azaltır.
İçeriğindeki bol miktarda vitamin ve mineral sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir.
Günde ne kadar incir tüketilmelidir?
Günde 2 adet kuru veya taze incir, ara öğünlerde veya kahvaltıda tüketilebilir.
İncir hangi vitamin ve mineralleri içerir?
A vitamini, B vitaminleri, C vitamini, K vitamini, kalsiyum, potasyum, magnezyum, çinko, bakır, manganez, demir gibi vitamin ve mineralleri içerir.