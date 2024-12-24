İngiliz astrologtan 24 Aralık burç yorumları: Balık, Akrep, Koç, Başak ve İkizler…

KOÇ

Zihniniz uzak diyarlara doğru kayıyor. Kendinize erken bir yılbaşı hediyesi almanızda hiçbir sakınca yok. Şimdi uçuşlar ve konaklamalar için harika fırsatlar varken bir tatil planlayın. Güzel bir sahil beldesine yapacağınız seyahat, Yeni Yıl için sizi heyecanla dolduracak.