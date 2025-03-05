İngiliz şeften en basit ve lezzetli ‘muhallebi’ tarifi. 30 dakikada hazırlanıyor, pamuk gibi oluyor
İngiliz şef Mary Berry, Ramazan ayında hazırlanacak en basit ve lezzetli muhallebinin sırrını açıkladı. Hazırlamak için 30 dakika süre yetiyor; yumuşacık ve pamuk gibi oluyor.
Muhallebi, sofraların en sevilen tatlılarından biridir. Özellikle oruçların idrak edildiği Ramazan sofralarında, iftar sonrası tüketilebilecek en hafif tatlılar arasında.
Hem hafif hem lezzetli olan muhallebi tatlısı, içinde bulunduğumuz Ramazan ayında iftar sonrası da tercih edilebilecek kolay hazırlanan, hafif ve lezzetli bir tatlı. İngiltereli yemek gazetecisi Mary Berry, en iyi sonuç alınabilen muhallebi tarifini paylaştı.
Sadece 30 dakika içerisinde hazırlanabiliyor, üstelik tarifi harfiyen uyguladığınızda müthiş bir lezzeti de oluyor.