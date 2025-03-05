  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. İngiliz şeften en basit ve lezzetli ‘muhallebi’ tarifi. 30 dakikada hazırlanıyor, pamuk gibi oluyor

İngiliz şeften en basit ve lezzetli ‘muhallebi’ tarifi. 30 dakikada hazırlanıyor, pamuk gibi oluyor

İngiliz şef Mary Berry, Ramazan ayında hazırlanacak en basit ve lezzetli muhallebinin sırrını açıkladı. Hazırlamak için 30 dakika süre yetiyor; yumuşacık ve pamuk gibi oluyor.

İngiliz şeften en basit ve lezzetli ‘muhallebi’ tarifi. 30 dakikada hazırlanıyor, pamuk gibi oluyor - Sayfa 1

Muhallebi, sofraların en sevilen tatlılarından biridir. Özellikle oruçların idrak edildiği Ramazan sofralarında, iftar sonrası tüketilebilecek en hafif tatlılar arasında.

1 | 8
İngiliz şeften en basit ve lezzetli ‘muhallebi’ tarifi. 30 dakikada hazırlanıyor, pamuk gibi oluyor - Sayfa 2

Hem hafif hem lezzetli olan muhallebi tatlısı, içinde bulunduğumuz Ramazan ayında iftar sonrası da tercih edilebilecek kolay hazırlanan, hafif ve lezzetli bir tatlı. İngiltereli yemek gazetecisi Mary Berry, en iyi sonuç alınabilen muhallebi tarifini paylaştı.

2 | 8
İngiliz şeften en basit ve lezzetli ‘muhallebi’ tarifi. 30 dakikada hazırlanıyor, pamuk gibi oluyor - Sayfa 3

Sadece 30 dakika içerisinde hazırlanabiliyor, üstelik tarifi harfiyen uyguladığınızda müthiş bir lezzeti de oluyor.

3 | 8
İngiliz şeften en basit ve lezzetli ‘muhallebi’ tarifi. 30 dakikada hazırlanıyor, pamuk gibi oluyor - Sayfa 4


Muhallebi yapmak aslında çok basit gibi görünse de, aslında bazı püf noktaları var.  Kıvamın pürüzsüz olmaması, çok akışkan veya fazla yoğun olması gibi sorunlar tatlının lezzetini kaçırabilir.



4 | 8