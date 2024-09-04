İngiltere, Kral Charles'ın cenazesini planlıyor: Durumu kötü
İngiltere'de tacı takmak için 70 yıldan uzun süre bekleyen Kralı 3. Charles'ın sağlık durumu ile ilgili ortaya atılan iddilar, Charles'ın durumunun kötü olduğunu söylüyor. Buckingham Sarayı içerisinden kaynaklara göre, tahta çıkışından yalnızca iki yıl sonra kanser teşhisi alan Kral için cenaze planlamaları başladı.
İngiltere Kralı 3. Charles, tacı takmak için 70 yıldan uzun süre bekledi.
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73 yaşında, İngiliz tarihinde tahta çıkan en yaşlı hükümdar oldu.
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Buckingham Sarayı içerisinden kaynaklara göre, tahta çıkışından yalnızca iki yıl sonra kanser teşhisi alan Kral için cenaze planlamaları başladı.
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İngiltere Kralı 3. Charles'ın cenaze töreni planlarına ilişkin görüşmelerin sürdüğü öne sürüldü.
Kral Charles'ın cenaze planının kod adı, "Menai Köprüsü Operasyonu" olarak biliniyor.
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