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İngiltere, Kral Charles'ın cenazesini planlıyor: Durumu kötü

İngiltere'de tacı takmak için 70 yıldan uzun süre bekleyen Kralı 3. Charles'ın sağlık durumu ile ilgili ortaya atılan iddilar, Charles'ın durumunun kötü olduğunu söylüyor. Buckingham Sarayı içerisinden kaynaklara göre, tahta çıkışından yalnızca iki yıl sonra kanser teşhisi alan Kral için cenaze planlamaları başladı.

İngiltere, Kral Charles'ın cenazesini planlıyor: Durumu kötü - Sayfa 1

İngiltere Kralı 3. Charles, tacı takmak için 70 yıldan uzun süre bekledi.

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İngiltere, Kral Charles'ın cenazesini planlıyor: Durumu kötü - Sayfa 2

73 yaşında, İngiliz tarihinde tahta çıkan en yaşlı hükümdar oldu.

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İngiltere, Kral Charles'ın cenazesini planlıyor: Durumu kötü - Sayfa 3

Buckingham Sarayı içerisinden kaynaklara göre, tahta çıkışından yalnızca iki yıl sonra kanser teşhisi alan Kral için cenaze planlamaları başladı.

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İngiltere, Kral Charles'ın cenazesini planlıyor: Durumu kötü - Sayfa 4

İngiltere Kralı 3. Charles'ın cenaze töreni planlarına ilişkin görüşmelerin sürdüğü öne sürüldü.

Kral Charles'ın cenaze planının kod adı, "Menai Köprüsü Operasyonu" olarak biliniyor.

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