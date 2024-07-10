İnşaat teknolojisi bölümü nedir? İş alanları nelerdir?
İnşaat teknolojisi bölümü; inşaat projelerinin planlanması, yönetimi ve gerçekleştirilmesi konularında uzmanlaşan inşaat teknikerleri yetiştirmeyi hedefleyen bir bölümdür. Peki, inşaat teknolojisi bölümü kaç yıllıktır? İş alanları nelerdir? İşte detaylar...
İnşaat teknolojisi nedir?
İnşaat teknolojisi, inşaat sektöründe kullanılan teknolojik yöntemlerin incelendiği bir alandır. İnşaat teknolojisi bölümü; inşaat süreçlerinde teknik bilgi ve becerilerini kullanarak projelerin planlanması, uygulanması ve denetlenmesinde uzmanlaşan inşaat teknikerleri yetiştirilmesini amaçlar.
İnşaat teknolojisi bölümü kaç yıllıktır?
İnşaat teknolojisi bölümü, 2 yıllık bir ön lisans programıdır.
İnşaat teknolojisi bölümü hangi puan türü ile öğrenci alır?
İnşaat teknolojisi bölümü, TYT puan türü ile öğrenci alır.
İnşaat teknolojisi bölümünde okutulan dersler nelerdir?
İnşaat teknolojisi bölümünde okutulan derslerden bazıları şunlardır:
Ahşap yapılar
Harita trigonometrisi
Temel teknik çizim
Yapı malzemeleri
Bilgisayara giriş
İnşaatta bilgisayar uygulamaları
Topografya
Yapı tekniği
Mühendislik çizimi
Bilgisayar destekli çizim
Mimari proje ve detay çizimleri