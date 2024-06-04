İnsülin direnci nedir? İnsülin direnci belirtileri nelerdir?
İnsülin direnci, hücrelerin insüline normalden daha az yanıt vermesidir. İnsülin direnci tedavi edilmediği takdirde tip 2 diyabet, obezite ve hipertansiyon gibi sağlık sorunlarına neden olabilir. Peki, insülin direnci belirtileri nelerdir? İnsülin direnci nasıl teşhis edilir? İşte detaylar…
İnsülin direnci nedir?
İnsülin direnci, insan vücudundaki kaslar, yağlar ve karaciğerde yer alan hücrelerin insüline doğru şekilde tepki veremediği ve bu sebeple de enerji kazanımı için kanda bulunan glukozu kullanamadığı durumdur.
İnsülin direnci belirtileri nelerdir?
Yemekten sonra veya şekerli bir gıda yedikten sonra uyku ve ağırlık hissi
Yemekten sonra acıkma, terleme, ellerde titreme
Çabuk kilo alma veya kilo vermede zorluk
Sık acıkma ve tatlı yeme isteği
Konsantrasyon ve algılama güçlüğü
Uyku bozukluğu
Bel çevresinde kalınlaşma
Karaciğer yağlanması
Kadınlarda adet düzensizliği
Susuzluk hissi
Ciltte esmerleşme şeklinde renk değişiklikleri
İnsülin direnci nasıl teşhis edilir?
İnsülin direncinin tanısı için açken yapılan kan şekeri ve insülin testi belirleyicidir. Gerekli durumlarda “şeker yükleme testi” ile kan şekeri ile insülin değerlerinin değişimine bakarak değerlendirme yapılabilir. Test sonucu ortaya çıkan değer 2.5 ve üzeri bir değer ise bireyde insülin direnci var anlamına gelmektedir.