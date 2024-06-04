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  4. İnsülin direnci nedir? İnsülin direnci belirtileri nelerdir?

İnsülin direnci nedir? İnsülin direnci belirtileri nelerdir?

İnsülin direnci, hücrelerin insüline normalden daha az yanıt vermesidir. İnsülin direnci tedavi edilmediği takdirde tip 2 diyabet, obezite ve hipertansiyon gibi sağlık sorunlarına neden olabilir. Peki, insülin direnci belirtileri nelerdir? İnsülin direnci nasıl teşhis edilir? İşte detaylar…

İnsülin direnci nedir? İnsülin direnci belirtileri nelerdir? - Sayfa 1

İnsülin direnci nedir?

İnsülin direnci, insan vücudundaki kaslar, yağlar ve karaciğerde yer alan hücrelerin insüline doğru şekilde tepki veremediği ve bu sebeple de enerji kazanımı için kanda bulunan glukozu kullanamadığı durumdur.

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İnsülin direnci nedir? İnsülin direnci belirtileri nelerdir? - Sayfa 2

İnsülin direnci belirtileri nelerdir?

Yemekten sonra veya şekerli bir gıda yedikten sonra uyku ve ağırlık hissi

Yemekten sonra acıkma, terleme, ellerde titreme

Çabuk kilo alma veya kilo vermede zorluk

Sık acıkma ve tatlı yeme isteği

Konsantrasyon ve algılama güçlüğü

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İnsülin direnci nedir? İnsülin direnci belirtileri nelerdir? - Sayfa 3

Uyku bozukluğu

Bel çevresinde kalınlaşma

Karaciğer yağlanması

Kadınlarda adet düzensizliği

Susuzluk hissi

Ciltte esmerleşme şeklinde renk değişiklikleri

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İnsülin direnci nedir? İnsülin direnci belirtileri nelerdir? - Sayfa 4

İnsülin direnci nasıl teşhis edilir?

İnsülin direncinin tanısı için açken yapılan kan şekeri ve insülin testi belirleyicidir. Gerekli durumlarda “şeker yükleme testi” ile kan şekeri ile insülin değerlerinin değişimine bakarak değerlendirme yapılabilir. Test sonucu ortaya çıkan değer 2.5 ve üzeri bir değer ise bireyde insülin direnci var anlamına gelmektedir. 

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