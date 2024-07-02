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  4. İşletme bölümü nedir? İş alanları nelerdir?

İşletme bölümü nedir? İş alanları nelerdir?

Kamu ve özel sektörde; muhasebe ve yönetim alanında, pazarlama, üretim ve maliyet analizi gibi alanlarda uzmanlaşmış kişiler yetiştiren işletme bölümü ülkemizde en çok tercih edilen bölümlerden biri. Peki; işletme bölümü kaç yıllık? İşletme bölümü hangi puan türü ile öğrenci alır? İş alanları neler? İşte, işletme bölümüne dair detaylar…

İşletme bölümü nedir? İş alanları nelerdir? - Sayfa 1

İşletme bölümü kaç yıllıktır?

İşletme bölümü, 4 yıllık bir lisans programıdır.

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İşletme bölümü nedir? İş alanları nelerdir? - Sayfa 2

İşletme bölümü hangi puan türü ile öğrenci alır?

İşletme bölümü, eşit ağırlık puan türü ile öğrenci alır.

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İşletme bölümü nedir? İş alanları nelerdir? - Sayfa 3

İşletme bölümü hangi fakülteye bağlıdır?

İşletme bölümü bazı üniversitelerde siyasal bilgiler fakültesine, bazı üniversitelerde işletme fakültesine, bazı üniversitelerde ise iktisadi ve idari bölümler fakültesine bağlıdır.

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İşletme bölümü nedir? İş alanları nelerdir? - Sayfa 4

İşletme bölümünde hangi dersler okutulmaktadır?

İşletme bölümünde okutulan derslerden bazıları şunlardır:

İktisada giriş

Genel işletme

Finansal muhasebe

Matematik

İstatistik

Küresel pazarlama

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