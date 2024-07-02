İşletme bölümü nedir? İş alanları nelerdir?
Kamu ve özel sektörde; muhasebe ve yönetim alanında, pazarlama, üretim ve maliyet analizi gibi alanlarda uzmanlaşmış kişiler yetiştiren işletme bölümü ülkemizde en çok tercih edilen bölümlerden biri. Peki; işletme bölümü kaç yıllık? İşletme bölümü hangi puan türü ile öğrenci alır? İş alanları neler? İşte, işletme bölümüne dair detaylar…
İşletme bölümü kaç yıllıktır?
İşletme bölümü, 4 yıllık bir lisans programıdır.
İşletme bölümü hangi puan türü ile öğrenci alır?
İşletme bölümü, eşit ağırlık puan türü ile öğrenci alır.
İşletme bölümü hangi fakülteye bağlıdır?
İşletme bölümü bazı üniversitelerde siyasal bilgiler fakültesine, bazı üniversitelerde işletme fakültesine, bazı üniversitelerde ise iktisadi ve idari bölümler fakültesine bağlıdır.
İşletme bölümünde hangi dersler okutulmaktadır?
İşletme bölümünde okutulan derslerden bazıları şunlardır:
İktisada giriş
Genel işletme
Finansal muhasebe
Matematik
İstatistik
Küresel pazarlama