İşletme mühendisliği bölümü nedir? İş alanları nelerdir?
İşletmelerin bir bütün olarak tasarımına ve geliştirilmesine odaklanan, işletmelerin verimliliklerini arttırmayı hedefleyen bir mühendislik dalıdır. Peki, işletme mühendisliği bölümü kaç yıllıktır? İşletme mühendisliği bölümü hangi puan türü ile öğrenci alır? İş alanları nelerdir? İşte, işletme mühendisliği bölümüne dair detaylar…
İşletme mühendisliği bölümü nedir?
İşletme mühendisliği bölümü; işletmelerin verimliliklerini arttırmayı hedefleyen, üretim yönetimi, işletme tasarımı, lojistik, maliyet muhasebesi, bütçe planlama, stratejik planlama, analiz, kalite kontrol ve tedarik zinciri yönetimi gibi konularda uzmanlaşan mühendisler yetiştirmeyi hedefleyen bir mühendislik dalıdır.
İşletme mühendisliği bölümü kaç yıllıktır?
İşletme mühendisliği bölümü, 4 yıllık bir lisans programıdır.
İşletme mühendisliği bölümü hangi puan türü ile öğrenci alır?
İşletme mühendisliği bölümü, sayısal puan türü ile öğrenci alır.
İşletme mühendisliği bölümü hangi fakülteye bağlıdır?
İşletme mühendisliği bölümü, işletme fakültesi ya da mühendislik fakültesine bağlı bir bölümdür.