İstanbul'da en çok nereli var? Sadece 3 il 500 bini geçebildi: İşte İstanbullun memleket haritası
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) son verilerine göre İstanbul'da yaşayanların büyük çoğunluğu başka illerin nüfusuna kayıtlı. Şehirde en çok hangi memleketten kişinin yaşadığı belli olurken ilk 3 sıra şaşırttı.
İstanbul, Türkiye'nin en büyük ve en kozmopolit şehri olma özelliğini yıllardır sürdürüyor. Ülkenin dört bir yanından gelen milyonlarca insanın buluşma noktası olan şehir, kültürel çeşitliliğiyle dikkat çekiyor.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) son verilerine göre, İstanbul’da yaşayan nüfusun önemli bir bölümü, belirli illerden göç etmiş vatandaşlardan oluşuyor. Bu durum, kentin demografik yapısında çeşitliliği artırırken, göç veren illerin İstanbul’daki etkisini de gözler önüne seriyor.
Peki İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? İşte yanıtı...