İstanbul'da kartpostallık görüntüler! Boğaz manzarası görenleri büyüledi
İstanbul'da sabah saatlerinde yaşanan sis kartpostallık görüntüler oluşturdu. Megakentin birçok ilçesinde sabahın ilk saatlerinde sis etkili oldu. Boğaz çevresinde etkisini gösteren sis havadan görüntülendi.
İstanbul sabahın erken saatlerinde güne sisli hava ile başladı.
Sabah saatlerinde sis etkili olan sisli hava kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sis bulutları arasından süzülen güneş ışıklarının ortaya çıkardığı eşsiz manzara fotoğraflara yansıdı.
İstanbul Boğazı'nın kuzey kesimlerinde yoğun olan sis, bazı ilçelerde etkisini sürdürdü.
15 Temmuz Şehitler köprüsünde sabah saatlerinde dron pilotu Yusuf Kaan Yıldırım tarafından havadan çekilen görüntülerde adeta bir sis denizi oluştuğu görüldü.