İstanbul'dan sonra bir il daha listeye girdi! Trafikte en çok vakit kaybeden şehirler açıklandı
Dünya genelinde trafik sıkışıklığını inceleyen Inrix Traffic Scorecard'ın 2024 yılı raporuna göre, trafikte en fazla zaman kaybedilen şehirler belli olurken Türkiye'den bir il daha listeye eklendi.
Trafik sıkışıklığı, sadece kayıp zamanla sınırlı kalmayıp yük gecikmeleri, enflasyonist baskılar ve çevresel etkiler gibi olumsuz dışsallıkları da artırarak yaşam kalitesini düşürüyor.
Seyahat maliyetlerinin önemli bir kısmını oluşturan yakıt harcamaları ise 2024 yılında küresel petrol fiyatlarındaki düşüş sayesinde bir miktar geriledi.
Raporda, şehirlerdeki trafik yoğunluğunun ekonomi üzerindeki etkilerine de vurgu yapılırken, trafik sıkışıklığının iş gücü verimliliğini düşürdüğü ve ulaşım maliyetlerini artırdığı belirtildi.
İŞTE RAPORDA YER ALAN ŞEHİRLER...