İstanbul'un incisi: 40 yıllık ustasından meşhur Sarıyer böreğinin sırları
Sarıyer böreği, İstanbul'un meşhur lezzetlerinden biri olarak bilinir. İncecik yufkası, bol iç harcı ve çıtır çıtır dokusuyla damaklarda unutulmaz bir tat bırakır. Peki, bu enfes lezzeti evinizde yapmaya ne dersiniz? İşte bu eşsiz lezzeti evde hazırlamak isteyenler için ustasından Sarıyer böreği tarifi ve püf noktaları…
SARIYER BÖREĞİ TARİFİ
MALZEMELER
HAMURU İÇİN:
2 su bardağı ılık su
1 tatlı kaşığı tuz
6 su bardağı un (yaklaşık)
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İÇ HARCI İÇİN:
500 gram orta yağlı kıyma
2 adet orta boy soğan
1 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı zeytinyağı
50 gram dolmalık fıstık
50 gram kuş üzümü
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz
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