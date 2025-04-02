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  4. İstanbul'un incisi: 40 yıllık ustasından meşhur Sarıyer böreğinin sırları

İstanbul'un incisi: 40 yıllık ustasından meşhur Sarıyer böreğinin sırları

Sarıyer böreği, İstanbul'un meşhur lezzetlerinden biri olarak bilinir. İncecik yufkası, bol iç harcı ve çıtır çıtır dokusuyla damaklarda unutulmaz bir tat bırakır. Peki, bu enfes lezzeti evinizde yapmaya ne dersiniz? İşte bu eşsiz lezzeti evde hazırlamak isteyenler için ustasından Sarıyer böreği tarifi ve püf noktaları…

İstanbul'un incisi: 40 yıllık ustasından meşhur Sarıyer böreğinin sırları - Sayfa 1

SARIYER BÖREĞİ TARİFİ

MALZEMELER

HAMURU İÇİN:

2 su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı tuz

6 su bardağı un (yaklaşık)

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İstanbul'un incisi: 40 yıllık ustasından meşhur Sarıyer böreğinin sırları - Sayfa 2

İÇ HARCI İÇİN:

500 gram orta yağlı kıyma

2 adet orta boy soğan

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

50 gram dolmalık fıstık

50 gram kuş üzümü

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

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İstanbul'un incisi: 40 yıllık ustasından meşhur Sarıyer böreğinin sırları - Sayfa 3

ARA KATLAR İÇİN:

150 gram eritilmiş tereyağı

Yarım çay bardağı sıvı yağ

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İstanbul'un incisi: 40 yıllık ustasından meşhur Sarıyer böreğinin sırları - Sayfa 4

SARIYER BÖREĞİNİN YAPILIŞI

Hamur için; ılık su ve tuzu bir kapta karıştırın. Unu azar azar ekleyerek ele yapışmayan, yumuşak bir hamur yoğurun. Hamuru 10-12 eşit bezeye ayırın ve üzerini nemli bir bezle örterek yarım saat dinlendirin.

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