İstanbul'un incisi: 40 yıllık ustasından meşhur Sarıyer böreğinin sırları

SARIYER BÖREĞİNİN YAPILIŞI

Hamur için; ılık su ve tuzu bir kapta karıştırın. Unu azar azar ekleyerek ele yapışmayan, yumuşak bir hamur yoğurun. Hamuru 10-12 eşit bezeye ayırın ve üzerini nemli bir bezle örterek yarım saat dinlendirin.