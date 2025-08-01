İstanbul’un yanı başında ama herkes bilmiyor. Giriş ücretsiz deniz çarşaf gibi
İstanbul Büyükçekmece’de halka açık olan bu plajı herkes bilmiyor. Üstelik giriş ücretsiz ve deniz de temiz.
Kendi özel aracı olmayan ya da uzak bölgelere denize gidemeyenlerin henüz keşfetmediği bir plaj var. Büyükçekmece’de bulunan bu plaj her yıl uğrak nokta oluyor.
Yazın sıcak günlerinde serinlemek için tercih edilen Büyükçekmece plajı adeta şehrin göbeğinde kalıyor.
UZADIKÇA UZAYAN KORDON
tripadvisor.com.tr’da yer alan bilgiye göre Büyükçekmece İstanbul'un en temiz ve en iyi düzenlenmiş sahil şeridine sahiptir.