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  4. İstanbul’un yanı başında ama herkes bilmiyor. Giriş ücretsiz deniz çarşaf gibi

İstanbul’un yanı başında ama herkes bilmiyor. Giriş ücretsiz deniz çarşaf gibi

İstanbul Büyükçekmece’de halka açık olan bu plajı herkes bilmiyor. Üstelik giriş ücretsiz ve deniz de temiz.

İstanbul’un yanı başında ama herkes bilmiyor. Giriş ücretsiz deniz çarşaf gibi - Sayfa 1

Kendi özel aracı olmayan ya da uzak bölgelere denize gidemeyenlerin henüz keşfetmediği bir plaj var. Büyükçekmece’de bulunan bu plaj her yıl uğrak nokta oluyor.

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İstanbul’un yanı başında ama herkes bilmiyor. Giriş ücretsiz deniz çarşaf gibi - Sayfa 2

Yazın sıcak günlerinde serinlemek için tercih edilen Büyükçekmece plajı adeta şehrin göbeğinde kalıyor.

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İstanbul’un yanı başında ama herkes bilmiyor. Giriş ücretsiz deniz çarşaf gibi - Sayfa 3

UZADIKÇA UZAYAN KORDON 

tripadvisor.com.tr’da yer alan bilgiye göre Büyükçekmece İstanbul'un en temiz ve en iyi düzenlenmiş sahil şeridine sahiptir.

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İstanbul’un yanı başında ama herkes bilmiyor. Giriş ücretsiz deniz çarşaf gibi - Sayfa 4

Özellikle bahar ve yaz sezonlarında doyumsuz ve benzersiz bir sahil görünümüne sahip olan Büyükçekmece bu özelliğiyle İstanbul'un en önemli sayfiye merkezlerinden biri konumundadır.

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