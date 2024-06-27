İstatistik bölümü nedir? İş alanları nelerdir?
Araştırma, veri toplama ve analiz etme üzerine odaklanan bir bilim dalıdır. Peki, istatistik bölümü kaç yıllıktır? İstatistik bölümü hangi puan türü ile öğrenci alır? İstatistik bölümü hangi fakülteye bağlıdır? İstatistik bölümünde hangi dersler okutulur? İş alanları nelerdir? İşte, istatistik bölümüne dair detaylar…
İstatistik nedir?
İstatistik; sayıları, verileri ve bilgileri toplayarak sonuçlar çıkaran ve yöntemler geliştiren bir bilim dalıdır.
İstatistik bölümü kaç yıllıktır?
İstatistik, 4 yıllık bir lisans bölümüdür.
İstatistik bölümü hangi puan türü ile öğrenci alır?
İstatistik bölümü, eşit ağrlık (EA) puan türü ile öğrenci alır.
İstatistik bölümü hangi fakülteye bağlıdır?
İstatistik bölümü bazı üniversitelerde iktisadi ve idari bilimler fakültesine, bazı üniversitelerde ise insan ve toplum bilimleri fakültesine bağlıdır.