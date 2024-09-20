İşte bu yüzden kahve içtiğinizde tuvalete koştur koştur gidiyorsunuz

Ancak kahvenin uyandırıcı etkisi kadar tuvalete çıkarması da son günlerde en çok tartışılan konuların başında geliyor. Eğer bu durumu sadece kendinizin yaşadığını düşünüyorsanız yanılıyorsanız. Milyonlarca kişi kahveyi içer içmez tuvalete koşuyor. Çünkü yapılan araştırmalara göre bunun bilimsel bir nedeni var.