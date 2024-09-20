  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. İşte bu yüzden kahve içtiğinizde tuvalete koştur koştur gidiyorsunuz

İşte bu yüzden kahve içtiğinizde tuvalete koştur koştur gidiyorsunuz

Kahvenizden bir yudum aldınız ve hemen tuvalete mi koştunuz? İşte bunun bilimsel bir açıklaması var

İşte bu yüzden kahve içtiğinizde tuvalete koştur koştur gidiyorsunuz - Sayfa 1

Kahve, günün her saati tüketilebilen ve her geçen gün yaygınlığı artan içeceklerin başında gelir. Birçok ülkenini kendine özgü kahveleri bulunur ve içerisinde kafein nedeniyle uyandırıcı etkiye sahiptir.

1 | 12
İşte bu yüzden kahve içtiğinizde tuvalete koştur koştur gidiyorsunuz - Sayfa 2

Ancak kahvenin uyandırıcı etkisi kadar tuvalete çıkarması da son günlerde en çok tartışılan konuların başında geliyor. Eğer bu durumu sadece kendinizin yaşadığını düşünüyorsanız yanılıyorsanız. Milyonlarca kişi kahveyi içer içmez tuvalete koşuyor. Çünkü yapılan araştırmalara göre bunun bilimsel bir nedeni var.

2 | 12
İşte bu yüzden kahve içtiğinizde tuvalete koştur koştur gidiyorsunuz - Sayfa 3

KAHVE İÇİNCE NEDEN TUVALETE GİTME İHTİYACI HİSSEDERSİNİZ?

Ntv.com.tr'de paylaşılan içeriğe göre, Doktor Hussain Ahmad, kahve içmenin vücutta nasıl değişikliklere yol açtığını anlattı. Dr. Ahmad, "Kahve içmek, kafeinin kolonunuzu hareketlendirmesi ve atıkların sisteminizde hareket hızını artırması nedeniyle daha sık tuvalete gitme ihtiyacınızı artırabilir." dedi.

3 | 12
İşte bu yüzden kahve içtiğinizde tuvalete koştur koştur gidiyorsunuz - Sayfa 4

Kafeinsiz olanlar bile bu etkiye sahip olabilir, çünkü sindirim sisteminizi tetikleyebilecek asitler ve yağlar içerir.Bu yüzden birçok insan kahve içtikten sonra tuvalete çıkma isteği duyuyor.

4 | 12