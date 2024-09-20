İşte bu yüzden kahve içtiğinizde tuvalete koştur koştur gidiyorsunuz
Kahvenizden bir yudum aldınız ve hemen tuvalete mi koştunuz? İşte bunun bilimsel bir açıklaması var
Kahve, günün her saati tüketilebilen ve her geçen gün yaygınlığı artan içeceklerin başında gelir. Birçok ülkenini kendine özgü kahveleri bulunur ve içerisinde kafein nedeniyle uyandırıcı etkiye sahiptir.
Ancak kahvenin uyandırıcı etkisi kadar tuvalete çıkarması da son günlerde en çok tartışılan konuların başında geliyor. Eğer bu durumu sadece kendinizin yaşadığını düşünüyorsanız yanılıyorsanız. Milyonlarca kişi kahveyi içer içmez tuvalete koşuyor. Çünkü yapılan araştırmalara göre bunun bilimsel bir nedeni var.
KAHVE İÇİNCE NEDEN TUVALETE GİTME İHTİYACI HİSSEDERSİNİZ?
Ntv.com.tr'de paylaşılan içeriğe göre, Doktor Hussain Ahmad, kahve içmenin vücutta nasıl değişikliklere yol açtığını anlattı. Dr. Ahmad, "Kahve içmek, kafeinin kolonunuzu hareketlendirmesi ve atıkların sisteminizde hareket hızını artırması nedeniyle daha sık tuvalete gitme ihtiyacınızı artırabilir." dedi.
Kafeinsiz olanlar bile bu etkiye sahip olabilir, çünkü sindirim sisteminizi tetikleyebilecek asitler ve yağlar içerir.Bu yüzden birçok insan kahve içtikten sonra tuvalete çıkma isteği duyuyor.