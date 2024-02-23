İşte dünyadaki en zengin 10 Türk
Forbes 'En zengin 100 Türk' listesini açıkladı. Zirveye 5.2 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker yerleşti. İşte Türkiye'nin en zengin 10 ismi...
Forbes en zengin 100 Türk'ü yayınladı. Listeye göre Koç Holding'in sahibi Mustafa Rahmi Koç, 2.8 milyar dolarlık servetiyle listenin 5'nci sırasında. Zirveye ise 5.2 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker yerleşti.
Murat Ülker’i, 3.2 milyar dolar servetiyle Semahat Sevim Arsel takip ederken, İpek Kıraç 4’üncü sırada yer aldı. En zengin 10’uncu isim ise, sahip olduğu 2.2 milyar dolarlık servetiyle Nihat Özdemir oldu.
2. Semahat Sevim Arsel (3.2 milyar dolar)
3. İpek Kıraç (3.1 milyar dolar)