İşte İstanbul'da yaşam kalitesinin en yüksek olduğu 10 semt! Anadolu Yakası'ndan sadece 3 semt var
16 milyon kişinin yaşadığı megekent İstanbul'da yaşam kalitesinin en yüksek olduğu semtler belli oldu.
İstanbul’un her köşesi kendine özgü güzellikler sunarken, bazı semtler yaşam kalitesi açısından bir adım öne çıkar. Ulaşım kolaylığı, yeşil alanlar, sosyal olanaklar ve estetik değerleriyle dikkat çeken bu semtler, sakinlerine hem huzurlu hem de prestijli bir yaşam sunar.
İşte İstanbul’da yaşam kalitesinin yüksek olduğu 10 semt...
10. Arnavutköy (Beşiktaş)
Tarihi taş evleri, dar sokakları ve Boğaz manzarasıyla Arnavutköy, İstanbul’un en romantik semtlerinden biridir. Sahil şeridinde keyifli yürüyüşler ve nezih bir yaşam sunar.
9. Fenerbahçe (Kadıköy)
Sahil şeridi, parkları ve modern konutlarıyla Fenerbahçe, aileler için ideal bir semttir. Yat limanı ve spor alanları, aktif bir yaşamı tercih edenler için cazip imkanlar sunar.