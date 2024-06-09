İstiklal madalyalı tek ilçemiz İnebolu'da görülmesi gereken yerler
Karadeniz'in incisi olan Kastamonu'nun ilçesi İnebolu, 9 Nisan 1924 tarihli TBMM kararıyla İnebolulu kayıkçıların gayretleri ve başarıları nedeniyle İstiklal Madalyası ile ödüllendirilmiş tek ilçemizdir. Aşı boyalı evleri, tarihi ve kültürel dokusunun yanında İnebolu ayrıca, yemyeşil doğası ve masmavi denizi ile saklı bir cennet... Peki, İnebolu'da nereleri gezebilirsiniz? İşte detaylar...
İnebolu'da görülmesi gereken yerler
1-) Boyranaltı sahili
Boyranaltı sahili İnebolu’nun Boyranaltı Mahallesi’nde yer almaktadır. İlçe merkezine yaklaşık olarak 750 metre uzaklıktadır. İlçede en çok tercih edilen sahillerden biridir. İnebolu Boyranaltı sahili, ilçede en çok tercih edilen plajlardan biridir. Denizi dalgalı olmasının yanı sıra aniden derinleşmektedir. Bu sebepten dolayı özellikle çocuklar ve acemi yüzücülerin dikkat etmesi gerekmektedir.
2-) Oğuz Atay'ın evi ve heykeli
İnebolu'nun güzel sahillerinde denize girip güneşlenebilir, Boyranaltı'ndan Kızılkara'ya kadar uzanan bisiklet yolunda bisikletinizi sürebilir, çardaklarda oturup kahvenizi yudumlayabilirsiniz. Bir tarafı orman bir tarafı deniz olan bu güzel ilçe şehrin kalabalığından uzak bir yer.
Ayrıca Tutunamayanlar, Korkuyu Beklerken, Eylembilim gibi muhteşem eserlerin yazarı 1977 yılında kaybettiğimiz usta yazar Oğuz Atay'da İneboluludur. İnebolu'yu ziyaret ettiğinizde Oğuz Atay'ın da doğduğu evi görebilirsiniz. Ayrıca İnebolu çarşısı girişinde Oğuz Atay'ın heykeli de mevcuttur.
3-) İnebolu çarşısı
İnebolu çarşısında giyimden eczaneye, fırından pastaneye, kasaptan markete, mobilya mağazalarından bankalara, kafelerden restoranlara kadar pek çok yer mevcut. Çarşının tarih kokan sokaklarında hem gezip hem alışverişinizi yapabilirsiniz.
4-) İnebolu organik pazarı
Salı ve cumartesi günleri kurulan organik pazarda dalından yeni koparılmış taze meyveleri ve sebzeleri satın alabilirsiniz. İnebolu'nun köylerinden toplanan meyve ve sebzeler sepetler içinde satışa sunulmaktadır.