İstiklal madalyalı tek ilçemiz İnebolu'da görülmesi gereken yerler

2-) Oğuz Atay'ın evi ve heykeli

İnebolu'nun güzel sahillerinde denize girip güneşlenebilir, Boyranaltı'ndan Kızılkara'ya kadar uzanan bisiklet yolunda bisikletinizi sürebilir, çardaklarda oturup kahvenizi yudumlayabilirsiniz. Bir tarafı orman bir tarafı deniz olan bu güzel ilçe şehrin kalabalığından uzak bir yer.

Ayrıca Tutunamayanlar, Korkuyu Beklerken, Eylembilim gibi muhteşem eserlerin yazarı 1977 yılında kaybettiğimiz usta yazar Oğuz Atay'da İneboluludur. İnebolu'yu ziyaret ettiğinizde Oğuz Atay'ın da doğduğu evi görebilirsiniz. Ayrıca İnebolu çarşısı girişinde Oğuz Atay'ın heykeli de mevcuttur.