İtalyan şeflerin "al dente" makarna sırrı! Al dente makarna nasıl yapılır?
Makarna İtalyan mutfağının temel besinidir. Türkçeye İtalyanca “maccherone” sözcüğünden geçmiştir. İtalyanlar için en önemli unsurlardan biri, makarnanın al dente yani “dişe gelir” kıvamda pişirilmesidir. Makarnayı "al dente" (dişe gelir) pişirerek tokluk süresini uzatabilir ve kaslarınıza yemeğinizden çok sonra bile gerekli enerjiyi verebilirsiniz. Doğru pişirme süresi, tencere seçimi, su oranı ve tuzlama teknikleri, al dente pişirme işleminin en önemli unsurlarıdır.
AL DENTE NEDİR?
Makarna, birçok kültürde severek tüketilen bir yemektir. İtalyan mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan makarnanın pişirme sürecinde, al dente kavramı, makarnada en iyi pişirme tekniğidir. İtalyanca al dente, kelime anlamıyla “dişte hissedilen” demektir. Bu terim, makarnanın ideal pişirme noktasını tanımlamaktadır.
AL DENTE PİŞİRME TEKNİKLERİ
DOĞRU SU VE TUZ ORANI
Makarna yapacağınız tencerenin yeterince büyük olmasına dikkat etmelisiniz. Makarna suyun içinde rahat hareket edemez ise birbirine yapışma riski artar. Makarna pişirirken, bol su ve geniş bir tencere kullanmak, makarnanın ideal kıvamda pişmesini sağlar. Makarna pişirirken tuz oranını doğru ayarlamak, makarnanın lezzetli ve ideal dokuda olmasını sağlar. Genel kural olarak, her 100 gram makarna için 1 litre su ve her litre su için 1 tatlı kaşığı tuz kullanılması önerilir.
MAKARNALARIN BİRBİRİNE YAPIŞMASINI ENGELLEMENİN EN DOĞRU YOLU…
Makarnaların birbirine yapışmamasını engellemenin en doğru yolu suya attıktan sonra ilk 30 saniye metal olmayan tahta kaşık gibi bir kaşıkla sık sık karıştırmaktır. Sonrasında 3 dakikada bir karıştırabilirsiniz.