İtalyan şeflerin "al dente" makarna sırrı! Al dente makarna nasıl yapılır?

AL DENTE PİŞİRME TEKNİKLERİ

DOĞRU SU VE TUZ ORANI

Makarna yapacağınız tencerenin yeterince büyük olmasına dikkat etmelisiniz. Makarna suyun içinde rahat hareket edemez ise birbirine yapışma riski artar. Makarna pişirirken, bol su ve geniş bir tencere kullanmak, makarnanın ideal kıvamda pişmesini sağlar. Makarna pişirirken tuz oranını doğru ayarlamak, makarnanın lezzetli ve ideal dokuda olmasını sağlar. Genel kural olarak, her 100 gram makarna için 1 litre su ve her litre su için 1 tatlı kaşığı tuz kullanılması önerilir.