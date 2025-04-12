İtfaiye araçları neden yıllardır hep kırmızı renkte? Hayır yangını temsil etmiyor, nedeni bambaşka…
Yıllardır tüm dünyada itfaiyelerin ortak renkte olduğunu fark etmişsinizdir. Peki neden ambulanslar beyaz renge sahipken itfaiyeler kırmızı renkte üretiliyor? Nedenini duyunca çok şaşıracaksınız…
Dünyada acil durum araçları genelde farklı renklerde üretiliyor. Ülkemiz için konuşacak olursak ambulans beyaz, itfaiye ise kırmızı renkte.
Aslında dünya çapında ambulans için beyaz ve itfaiye için de kırmızı renkler tercih ediliyor. Polis ve diğer kuruluşların araçları ise ülkelere göre daha farklı renklere sahip olabiliyor. Peki yarım asırdır itfaiye araçları neden hep kırmızı renkte üretiliyor? Hayır yangını temsil ettiği için değil, nedeni bambaşka…
İTFAİYE ARAÇLARI NEDEN KIRMIZI?
İtfaiye araçlarının kırmızı renkte olmasının nedeni, yüzyıldan daha uzun bir geçmişe dayanmasından kaynaklanıyor. Bilmeyenler için 1912 yılında, Model T’yi piyasaya sürdükten dört yıl sonra, Henry Ford araçları için "Japon Siyahı" adında yeni bir boya tanıttı.
Bu renk oldukça dayanıklı olmakla kalmazken, aynı zamanda piyasadaki diğer renklere göre daha uygun fiyatlıydı. Zamanla bu renk, o dönemdeki tüm araçlar arasında standart hale geldi. Hatta 1914 yılında Ford, sadece siyah renk politikasına geçti ve bu uygulama 1926 yılına kadar devam etti. Bu süreçte şirketin ürettiği araçların çoğu ise siyaha boyanarak revize edildi.