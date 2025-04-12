İtfaiye araçları neden yıllardır hep kırmızı renkte? Hayır yangını temsil etmiyor, nedeni bambaşka…

Aslında dünya çapında ambulans için beyaz ve itfaiye için de kırmızı renkler tercih ediliyor. Polis ve diğer kuruluşların araçları ise ülkelere göre daha farklı renklere sahip olabiliyor. Peki yarım asırdır itfaiye araçları neden hep kırmızı renkte üretiliyor? Hayır yangını temsil ettiği için değil, nedeni bambaşka…