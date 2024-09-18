İzmit Körfezi'nde bulundu, zehirli olup olmadığı bilinmiyor: Renk değiştirdi, bembeyaz oldu

"Balık renk değiştirdi bembeyaz oldu"

2017 yılından beri zıpkınla balık avcılığı yapan dalgıç Levent Şişman, "Halıdere bölgesine evim çok yakın olduğu için haftanın 3 günü muhakkak suyun altında oluyorum. Pazar günü gerçekleştirdiğim dalış esnasında bir balık türüyle karşılaştım. Eksi 25 metrede tam kayaların olduğu yerde balık bana doğru gelmeye başladı. Kanatlarını çırpıyordu, orfoz, lahos, grida türlerinden zannettim. Ama biraz daha yaklaştıkça onun olmadığını anladım. Sonra avımı yaparak yukarı çıktım, balık renk değiştirdi bembeyaz oldu. Biraz daha incelediğimde üst sırtında 8-10 diken, arka üreme kısmında 2 diken, yanaklarında 5 tane taş şeklinde diken vardı. Bir dalış daha gerçekleştirdim ve aynı türün bir irisini daha vurdum" diye konuştu.