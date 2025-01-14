Japon uzman 65 yıl önce açıklamıştı: Bir günde sadece bu kadar adım atın! Faydaları saymakla...
Uzmanlar 1960’lardan bu yana günlük atılması gereken ideal adımı ve müthiş faydalarını açıklıyor.
Hareketsizlik, yemek yedikten sonra yürüyüş yapmama veya spordan tamamen uzak durmak. Tüm bunlar insanoğlunun yıllardır aşamadığı sorunlardan.
Kimimiz bu kurallara dikkat etse de, halen çok sayıda insan hareketsiz kalarak hayatlarını tehlikeye atıyor. Bilim, spor ve egzersizin insan sağlığı üzerindeki etkileri yıllardır verileriyle açıklıyor.
Yürüyüş yapmak da bunlar arasında en önemli faktörlerden biri. Günlük atacağınız adım sayısı, ölüm riskinden demans riskine kadar pek çok şeyi azaltır. Bunun ötesinde daha zinde ve dinç hissedersiniz.