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  4. Japon uzman 65 yıl önce açıklamıştı: Bir günde sadece bu kadar adım atın! Faydaları saymakla...

Japon uzman 65 yıl önce açıklamıştı: Bir günde sadece bu kadar adım atın! Faydaları saymakla...

Uzmanlar 1960’lardan bu yana günlük atılması gereken ideal adımı ve müthiş faydalarını açıklıyor.

Japon uzman 65 yıl önce açıklamıştı: Bir günde sadece bu kadar adım atın! Faydaları saymakla... - Sayfa 1

Hareketsizlik, yemek yedikten sonra yürüyüş yapmama veya spordan tamamen uzak durmak. Tüm bunlar insanoğlunun yıllardır aşamadığı sorunlardan.

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Japon uzman 65 yıl önce açıklamıştı: Bir günde sadece bu kadar adım atın! Faydaları saymakla... - Sayfa 2

Kimimiz bu kurallara dikkat etse de, halen çok sayıda insan hareketsiz kalarak hayatlarını tehlikeye atıyor. Bilim, spor ve egzersizin insan sağlığı üzerindeki etkileri yıllardır verileriyle açıklıyor.

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Japon uzman 65 yıl önce açıklamıştı: Bir günde sadece bu kadar adım atın! Faydaları saymakla... - Sayfa 3

Yürüyüş yapmak da bunlar arasında en önemli faktörlerden biri. Günlük atacağınız adım sayısı, ölüm riskinden demans riskine kadar pek çok şeyi azaltır. Bunun ötesinde daha zinde ve dinç hissedersiniz. 

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Japon uzman 65 yıl önce açıklamıştı: Bir günde sadece bu kadar adım atın! Faydaları saymakla... - Sayfa 4

Peki günde kaç adım atmak ideal; 100.000, 250.000 bin, 500.000? Hayır, uzmanlar günde 10.000 adım atmanın ideal olduğunu ve müthiş etkileri olduğunu açıklıyor. 

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