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K vitamini nedir? K vitamini hangi besinlerde bulunur?

K vitamini kan pıhtılaşmasının korunmasında önemli rol oynayan ve yağda çözünen bir vitamindir. K vitamini, K1 ve K2 vitamini olarak iki farklı forma ayrılır. Peki, K vitamini hangi besinlerde bulunur? K vitamininin faydaları nelerdir? İşte detaylar…

K vitamini nedir? K vitamini hangi besinlerde bulunur? - Sayfa 1

K vitamini hangi besinlerde bulunur?

 Ispanak, pazı, brokoli, lahana, Brüksel lahanası, karnabahar, karalahana, kuşkonmaz, şalgam, pancar yaprağı, marul, maydanoz, hindiba

 Bezelye, kuşkonmaz, taze fasulye, soya ve Meksika fasulyesi

 Domates

 Kırmızı et, beyaz et, ciğer ve böbrek

 Yumurta

 Süt ve süt ürünleri

 Çilek, üzüm, kivi, böğürtlen, yaban mersini, avokado, incir, nar, erik, elma

 Fındık, ceviz, kaju

 Buğday ve yulaf

 Sızma zeytinyağı

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K vitamini nedir? K vitamini hangi besinlerde bulunur? - Sayfa 2

K vitaminin faydaları nelerdir?

Kanın pıhtılaşmasını sağlar. Vücuttaki kan akışkanlığını kontrol eder ve kanın pıhtılaşması için gerekli olan proteinlerin üretilmesine yardımcı olur.

Kalp hastalıkları riskini azaltır. Kalp sağlığını destekleyen ve koruyan arterlerin esnekliğini artırır.

Kemiklerin güçlenmesine yardım eder

Kanın pıhtılaşmasını sağlaması özelliğin nedeniyle yaraları hızlı iyileştirir

Sabah bulantısını hafifletmeye yardımcı olur

Bilişsel yeteneği korur

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K vitamini nedir? K vitamini hangi besinlerde bulunur? - Sayfa 3

K vitamini eksikliği belirtileri nelerdir?

Deride nokta nokta veya büyük morluklar

 Tırnak altlarında kanamalar

 Diş etlerinde kanama

 Vücudun iç organlarında kanama

 Bağırsaklarda kanamaya bağlı koyu renk dışkı

İdrarda kan

Yaralanma, enjeksiyon veya cerrahi girişim bölgelerinde aşırı kanama

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K vitamini nedir? K vitamini hangi besinlerde bulunur? - Sayfa 4

K vitamini eksikliği en çok yeni doğan bebeklerde görülür. Bebeklerde K vitamini eksikliği belirtileri ise şunlardır:

Beyin kanaması

 Burun kanaması

 Göbek kordonunun olduğu bölgede kanama

 Bebeğe sünnet yapıldıysa peniste kanama

 Sindirim sisteminden kanama, kanlı kaka yapma

 Deride morluk ve kanamalar

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