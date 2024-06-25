K vitamini nedir? K vitamini hangi besinlerde bulunur?
K vitamini kan pıhtılaşmasının korunmasında önemli rol oynayan ve yağda çözünen bir vitamindir. K vitamini, K1 ve K2 vitamini olarak iki farklı forma ayrılır. Peki, K vitamini hangi besinlerde bulunur? K vitamininin faydaları nelerdir? İşte detaylar…
K vitamini hangi besinlerde bulunur?
Ispanak, pazı, brokoli, lahana, Brüksel lahanası, karnabahar, karalahana, kuşkonmaz, şalgam, pancar yaprağı, marul, maydanoz, hindiba
Bezelye, kuşkonmaz, taze fasulye, soya ve Meksika fasulyesi
Domates
Kırmızı et, beyaz et, ciğer ve böbrek
Yumurta
Süt ve süt ürünleri
Çilek, üzüm, kivi, böğürtlen, yaban mersini, avokado, incir, nar, erik, elma
Fındık, ceviz, kaju
Buğday ve yulaf
Sızma zeytinyağı
K vitaminin faydaları nelerdir?
Kanın pıhtılaşmasını sağlar. Vücuttaki kan akışkanlığını kontrol eder ve kanın pıhtılaşması için gerekli olan proteinlerin üretilmesine yardımcı olur.
Kalp hastalıkları riskini azaltır. Kalp sağlığını destekleyen ve koruyan arterlerin esnekliğini artırır.
Kemiklerin güçlenmesine yardım eder
Kanın pıhtılaşmasını sağlaması özelliğin nedeniyle yaraları hızlı iyileştirir
Sabah bulantısını hafifletmeye yardımcı olur
Bilişsel yeteneği korur
K vitamini eksikliği belirtileri nelerdir?
Deride nokta nokta veya büyük morluklar
Tırnak altlarında kanamalar
Diş etlerinde kanama
Vücudun iç organlarında kanama
Bağırsaklarda kanamaya bağlı koyu renk dışkı
İdrarda kan
Yaralanma, enjeksiyon veya cerrahi girişim bölgelerinde aşırı kanama
K vitamini eksikliği en çok yeni doğan bebeklerde görülür. Bebeklerde K vitamini eksikliği belirtileri ise şunlardır:
Beyin kanaması
Burun kanaması
Göbek kordonunun olduğu bölgede kanama
Bebeğe sünnet yapıldıysa peniste kanama
Sindirim sisteminden kanama, kanlı kaka yapma
Deride morluk ve kanamalar