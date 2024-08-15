Kabağa benziyor ama tadı baldan tatlı. Hasadı başladı; Çiftçi paraya para demiyor
Kıraç toprakta yetişen ve sulamaya gerek duymayan Halilbağı Mühürlü Kavunu çiftinin yüzünü güldürdü.
Kavun doğal şeker deposudur. Şeker hastalarının tatlı yerine tercih ettiği kavunlar süt ürünleriyle tüketildiğinde ise yoğun şeker etkisini azaltabiliyor. Bu nedenle de diyet yapanlar tarafından tercih ediliyor.
Günümüzde ise havaların iyice ısınmasıyla hasadı yapılan kavunlar manav reyonlarında yerini aldı. Afiyetle tüketilen kavunlar insanların şeker ihtiyacını doğal yolla karşılar. Bu nedenle çok tercih edilir. Eskişehir’de ise meşhur olan Halilbağı Mühürlü Kavunu hasadı başladı.
ÇİFTÇİLERİN YÜZÜ GÜLDÜ
Eskişehir'de sulamaya ihtiyaç duymadan yetişen ve tadıyla meşhur olan ‘Halilbağı Mühürlü Kavunu' üreticinin yüzünü güldürdü.
İHA’nın haberine göre Beylikova İlçesi'ne bağlı Halilbağı Mahallesi'nde yetişen ünlü kavun, yapılan hasadın ardından üreticinin yüzünü güldürdü.
Kıraç toprakta yetişen ve sulamaya ihtiyaç duymayan kavun, tadı ile meşhur hale gelmiş durumda. Mahallelinin kendi imkanları ile pazarlamasını yaptığı kavun, kıraç ve verimsiz arazileri nedeni ile yüzü gülmeyen çiftçilerin yörede yetiştirdiği alternatif ürün haline geldi.