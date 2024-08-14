Kâbusunuz olmasın! Sahte altın nasıl anlaşılır? İşte püf noktası...

Ahmet Güney, sahte bilezik ve gerçek bileziği birbirinden ayırmanın mukavemete karşı bileziğin vereceği tepkiyle rahatlıkla ölçülebileceğini belirterek, “Elimizde 2 adet bileziğimiz var ve bunlardan bir tanesi sahte ve bir tanesi de gerçek altın. Bunları elimize aldığımızda özgül ağırlıklarını hissedebiliyoruz. Sahte olan altının ağırlığının görünüme oranla daha hafif olduğunu hissetmek mümkün. Sahte olan bileziğimize 2 birim ve 4 birim baskı uyguladığımızda yumuşama olmuyor. Gerçek altın bileziğimiz ise mukavemet esnasında yumuşama yaşıyor. Sahte altında mukavemet artsa da herhangi bir ezilme gerçekleşmiyor. Sahte altın içine katılan alaşımlarla sertlik sağlıyor fakat gerçeği yansıtmıyor” dedi.