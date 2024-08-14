Kâbusunuz olmasın! Sahte altın nasıl anlaşılır? İşte püf noktası...
Hatay'da sarraflık yapan Ahmet Güney, düğünlerin sıklıkla yapıldığı bu günlerde vatandaşların kalpazanların tuzağına düşmemesi için sahte altınla gerçek altını ayırmanın püf noktalarını anlattı.
Evlenecek çiftlerin ve vatandaşların bu günlerde en korkulu rüyası sahte altın o
Hatay'da sarraflık yapan Ahmet Güney, vatandaşların dolandırıcıların tuzağına düşmemesi için önemli tavsiyelerde bulundu.
Ahmet Güney, sahte bilezik ve gerçek bileziği birbirinden ayırmanın mukavemete karşı bileziğin vereceği tepkiyle rahatlıkla ölçülebileceğini belirterek, “Elimizde 2 adet bileziğimiz var ve bunlardan bir tanesi sahte ve bir tanesi de gerçek altın. Bunları elimize aldığımızda özgül ağırlıklarını hissedebiliyoruz. Sahte olan altının ağırlığının görünüme oranla daha hafif olduğunu hissetmek mümkün. Sahte olan bileziğimize 2 birim ve 4 birim baskı uyguladığımızda yumuşama olmuyor. Gerçek altın bileziğimiz ise mukavemet esnasında yumuşama yaşıyor. Sahte altında mukavemet artsa da herhangi bir ezilme gerçekleşmiyor. Sahte altın içine katılan alaşımlarla sertlik sağlıyor fakat gerçeği yansıtmıyor” dedi.
Sahte altının görünümüne oranla daha hafif olduğuna dikkat çeken sarraf Ahmet Güney, altın alımında bilindik ve sürekliliği olan iş yerlerinden alışveriş yapılmasının önemine dikkat çekerek, şunları söyledi:
“Yaz aylarındayız ve günümüzde düğünlerin sayısı oldukça artmış durumda. Düğünlerde insanlar dostlarına takılar takıyorlar ve bu dönemde evlenecek çiftler ile vatandaşlarımız kalpazanların hedefi oluyorlar. Vatandaşlarımızın kalpazanlar yüzünden mağdur olmaması için sahte altını, gerçek altınla ayrıştıran özelliklerden bahsetmek istiyorum.