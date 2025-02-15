Kahvaltı sofralarınızın vazgeçilmezi olacak lezzet: Portakal kabuğu reçeli
Kahvaltıda hergün tükettiğimiz klasik reçellerden daha farklı bir tat denemek isterseniz portakal kabuğu reçeli doğru bir tercih olacaktır. İşte, hem göze hem damaklara hitap eden enfes portakal kabuğu reçeli tarifi...
PORTAKAL KABUĞU REÇELİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
8 adet portakalın kabuğu
1 su bardağı portakal suyu
3 su bardağı su
3,5 su bardağı toz şeker
Yarım tatlı kaşığı tereyağı
2 damla limon suyu
PORTAKAL KABUĞU REÇELİ NASIL YAPILIR?
Portakallara çizik atılarak ince ince soyulur. İç kısmındaki beyaz zar atılır.Ardından kabuklar rulo yapılarak ipe dizilir ve bir tencerede suyun içine bırakılır.
Suya bırakılan portakal kabukları 1 gün boyunca suda bekletilir ara ara suyu değiştirilir. Ertesi gün kabuklar kaynar suyun içine atılarak 10 dakika kaynatılır.