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  4. Kahvaltı sofralarınızın vazgeçilmezi olacak lezzet: Portakal kabuğu reçeli

Kahvaltı sofralarınızın vazgeçilmezi olacak lezzet: Portakal kabuğu reçeli

Kahvaltıda hergün tükettiğimiz klasik reçellerden daha farklı bir tat denemek isterseniz portakal kabuğu reçeli doğru bir tercih olacaktır. İşte, hem göze hem damaklara hitap eden enfes portakal kabuğu reçeli tarifi...

Kahvaltı sofralarınızın vazgeçilmezi olacak lezzet: Portakal kabuğu reçeli - Sayfa 1

PORTAKAL KABUĞU REÇELİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER


8 adet portakalın kabuğu

1 su bardağı portakal suyu

3 su bardağı su

3,5 su bardağı toz şeker

Yarım tatlı kaşığı tereyağı

2 damla limon suyu

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Kahvaltı sofralarınızın vazgeçilmezi olacak lezzet: Portakal kabuğu reçeli - Sayfa 2

PORTAKAL KABUĞU REÇELİ NASIL YAPILIR?

Portakallara çizik atılarak ince ince soyulur. İç kısmındaki beyaz zar atılır.Ardından kabuklar rulo yapılarak ipe dizilir ve bir tencerede suyun içine bırakılır.

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Kahvaltı sofralarınızın vazgeçilmezi olacak lezzet: Portakal kabuğu reçeli - Sayfa 3

Suya bırakılan portakal kabukları 1 gün boyunca suda bekletilir ara ara suyu değiştirilir. Ertesi gün kabuklar kaynar suyun içine atılarak 10 dakika kaynatılır. 

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Kahvaltı sofralarınızın vazgeçilmezi olacak lezzet: Portakal kabuğu reçeli - Sayfa 4

10 dakika sonra bir kasedeki soğuk suyun içine alınır ve yeniden su kaynatılarak bir 10 dakika daha kaynatılır ve tekrar soğuk suyun içine atılır. Bu işlem 3 kere tekrarlanır ve her seferinde yeni bir kaynar suyu kullanılır.

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