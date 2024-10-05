  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Kahve günün hangi saati içilmelidir? Fazla kahve içmek B12 vitamini eksikliğine neden olur mu?

Kahve günün hangi saati içilmelidir? Fazla kahve içmek B12 vitamini eksikliğine neden olur mu?

Lezzeti ve mükemmel kokusu ile kahve, oldukça popüler bir içecektir. Kahvenin lezzeti bir yana, karaciğer sağlığından yağ yakımını hızlandırmaya kadar birçok faydası bulunmaktadır. Peki, kahve günün hangi saati içilmelidir? Fazla kahve içmek B12 vitamini eksikliğine neden olur mu? Kahvenin faydaları nelerdir? Kimler kahve tüketmemelidir? İşte detaylar…

Kahve günün hangi saati içilmelidir? Fazla kahve içmek B12 vitamini eksikliğine neden olur mu? - Sayfa 1

Kahvede bulunan vitamin ve mineraller

Kahve; B2 vitamini, B3 vitamini, B5 vitamini, folat, potasyum, magnezyum, çinko ve bakır içerir.

1 | 6
Kahve günün hangi saati içilmelidir? Fazla kahve içmek B12 vitamini eksikliğine neden olur mu? - Sayfa 2

Kahvenin faydaları nelerdir?

Enerji düzeyini artırır.

Yağ yakmaya yardımcı olur.

Tip 2 diyabet riskini düşürür.

Alzheimer ve demans hastalıklarından korur.

2 | 6
Kahve günün hangi saati içilmelidir? Fazla kahve içmek B12 vitamini eksikliğine neden olur mu? - Sayfa 3

Kahve, beyindeki adenosin reseptörlerini bloke ederek dikkati artırır ve konsantrasyonu destekler.

Karaciğer sağlığını korur. Karaciğerde siroz ve kanser gelişim rikini azaltır.

Kahvenin içeriğindeki antioksidan kalp sağlığına iyi gelir.

3 | 6
Kahve günün hangi saati içilmelidir? Fazla kahve içmek B12 vitamini eksikliğine neden olur mu? - Sayfa 4

Fazla kahve içmek B12 vitamini eksikliğine neden olur mu?

 Her şeyde olduğu gibi kahvenin de azı karar, çoğu zarardır. Gün içinde fazla kahve tüketmek B12 vitamini eksikliğine neden olabilir. O nedenle günlük kahve tüketimine dikkat edilmelidir. Günde 1-2 fincan kahve tüketilebilir.

4 | 6