Kahve günün hangi saati içilmelidir? Fazla kahve içmek B12 vitamini eksikliğine neden olur mu?
Lezzeti ve mükemmel kokusu ile kahve, oldukça popüler bir içecektir. Kahvenin lezzeti bir yana, karaciğer sağlığından yağ yakımını hızlandırmaya kadar birçok faydası bulunmaktadır. Peki, kahve günün hangi saati içilmelidir? Fazla kahve içmek B12 vitamini eksikliğine neden olur mu? Kahvenin faydaları nelerdir? Kimler kahve tüketmemelidir? İşte detaylar…
Kahvede bulunan vitamin ve mineraller
Kahve; B2 vitamini, B3 vitamini, B5 vitamini, folat, potasyum, magnezyum, çinko ve bakır içerir.
Kahvenin faydaları nelerdir?
Enerji düzeyini artırır.
Yağ yakmaya yardımcı olur.
Tip 2 diyabet riskini düşürür.
Alzheimer ve demans hastalıklarından korur.
Kahve, beyindeki adenosin reseptörlerini bloke ederek dikkati artırır ve konsantrasyonu destekler.
Karaciğer sağlığını korur. Karaciğerde siroz ve kanser gelişim rikini azaltır.
Kahvenin içeriğindeki antioksidan kalp sağlığına iyi gelir.
Fazla kahve içmek B12 vitamini eksikliğine neden olur mu?
Her şeyde olduğu gibi kahvenin de azı karar, çoğu zarardır. Gün içinde fazla kahve tüketmek B12 vitamini eksikliğine neden olabilir. O nedenle günlük kahve tüketimine dikkat edilmelidir. Günde 1-2 fincan kahve tüketilebilir.