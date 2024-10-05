Kahve günün hangi saati içilmelidir? Fazla kahve içmek B12 vitamini eksikliğine neden olur mu?

Fazla kahve içmek B12 vitamini eksikliğine neden olur mu?

Her şeyde olduğu gibi kahvenin de azı karar, çoğu zarardır. Gün içinde fazla kahve tüketmek B12 vitamini eksikliğine neden olabilir. O nedenle günlük kahve tüketimine dikkat edilmelidir. Günde 1-2 fincan kahve tüketilebilir.