KAHVE KRALLIĞI: Dünyada en çok kahve tüketen ülkeler belli oldu

Dünya çapında en çok tüketilen içeceklerden kavhe tüketimi, her geçen yıl artmaya devam ediyor. Visualcapitalist tarafından hazırlanan yeni listede, kişi başına dahil olmak üzere en çok kahve tüketilen ülkeler belli oldu. Türkiye bile listenin alt sıralarında kaldı!