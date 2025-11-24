KAHVE KRALLIĞI: Dünyada en çok kahve tüketen ülkeler belli oldu
Visualcapitalist’in kapsamlı araştırmasına göre dünyada en çok kahve tüketen ülkeler belli oldu. Günlük kişi başına en fazla kahve Lüksemburg’da içiliyor. Peki Türkiye’nin sırası kaç? İşte tüm ayrıntılar…
Dünya çapında en çok tüketilen içeceklerden kavhe tüketimi, her geçen yıl artmaya devam ediyor. Visualcapitalist tarafından hazırlanan yeni listede, kişi başına dahil olmak üzere en çok kahve tüketilen ülkeler belli oldu. Türkiye bile listenin alt sıralarında kaldı!
EN ÇOK KAHVE TÜKETEN ÜLKELER
Lüksemburg, kişi başına günde 5,31 fincanla zirvede. Finlandiya ve İsveç yakından takip ediyor. ABD günde 1,22 fincanla 24. sırada, Hindistan ise 0,02 fincanla listenin sonunda. Kuzey Avrupa kültürü ve yüksek alım gücü tüketimi yukarı taşıyor.