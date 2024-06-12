Kalori nasıl hesaplanır? Günlük kalori ihtiyacı ne kadardır?

Protein, vücudun kan dolaşımı, solunum, sindirim gibi olayların olabilmesi alınan besinlerin hücrelerde enerjiye dönüşmesi ile mümkündür. Alınan proteinin hepsi sindirilip kana emilmez, bir kısmı idrar ve ter yoluyla atılır. Genellikle alınan proteinin %92’ si sindirilir. Et, süt, yumurta gibi yüksek kaliteli proteinler daha kolay sindirilir. Et, tavuk, balık, yumurta, süt ürünleri, baklagiller ve soya gibi gıdalar protein bakımından zengindir.