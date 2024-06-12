Kalori nasıl hesaplanır? Günlük kalori ihtiyacı ne kadardır?
Besinlerin içerdikleri enerji miktarını ölçen birime kalori denir. Kalori, diyette büyük miktarlarda bulundukları için makro besin olarak da adlandırılır. Peki, kalori nasıl hesaplanır? Günlük kalori ihtiyacı ne kadardır? İşte kalori ile ilgili detaylar…
Kalori nasıl hesaplanır?
Karbonhidrat, protein ve yağ gibi değerler makro besin öğeleridir. Bu değerler kaloriyi oluşturmaktadır. Karbonhidratlar ve proteinler gram başına 4 kalori, yağlar ise gram başına 9 kalori içerir.
Vücudun ihtiyacı olan enerjinin büyük kısmı karbonhidratlardan sağlanır. Karbonhidrat, günlük diyetimizi oluşturan yiyeceklerde en çok bulunan besin öğesidir. Ekmek, makarna, pirinç, patates, meyve ve sebzeler gibi gıdalar yüksek miktarda karbonhidrat içerirler.
Yağlar, aynı miktarda karbonhidrat ve proteinlerin iki katından fazla enerji vermektedir. Yağlar vücudun enerji deposudur. Yağlar, yağ asitlerine doymuş ve doymamış yağlar olarak sınıflandırılırlar. Doymuş yağlar, oda ısısında katı haldedir, doymamış yağlar ise sıvı haldedir.
Protein, vücudun kan dolaşımı, solunum, sindirim gibi olayların olabilmesi alınan besinlerin hücrelerde enerjiye dönüşmesi ile mümkündür. Alınan proteinin hepsi sindirilip kana emilmez, bir kısmı idrar ve ter yoluyla atılır. Genellikle alınan proteinin %92’ si sindirilir. Et, süt, yumurta gibi yüksek kaliteli proteinler daha kolay sindirilir. Et, tavuk, balık, yumurta, süt ürünleri, baklagiller ve soya gibi gıdalar protein bakımından zengindir.