Kalp krizi mi, panik atak mı? İşte, belirtiler arasındaki incelikler ve ayırt edici özellikler
Göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı… Bu belirtilerle karşılaştığınızda aklınıza ilk gelen "Acaba kalp krizi mi geçiriyorum?" sorusu olabilir. Ancak benzer semptomlar, giderek yaygınlaşan panik atak krizlerinde de görülebilir. Peki, hayatı tehdit eden bir durum olan kalp krizi ile çoğu zaman ruhsal bir rahatsızlık olan panik atak arasındaki farkı nasıl anlayacağız? Bu ayrımı yapmak, doğru müdahaleyi sağlayarak hayati önem taşıyabilir. İşte detaylar...
BENZERLİKLER KAFA KARIŞTIRICI OLABİLİR
Hem kalp krizi hem de panik atak, bireyde yoğun bir korku ve endişe hissine yol açabilir. Her iki durumda da göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, terleme, mide bulantısı veya baş dönmesi gibi ortak belirtiler gözlemlenebilir. Bu benzerlikler, özellikle daha önce böyle bir deneyim yaşamamış kişiler için kafa karıştırıcı ve korkutucu olabilir. Ancak bu belirtilerin ortaya çıkış şekli, süresi ve eşlik eden diğer durumlar, iki rahatsızlığı birbirinden ayırmanın anahtarıdır.
KALP KRİZİNİN BELİRTİLERİ VE AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ
Kalp krizi, kalbe kan akışının aniden kesilmesi sonucu kalp kasının hasar görmesiyle meydana gelen ciddi bir durumdur. Belirtileri genellikle fiziksel bir aktivite sırasında veya sonrasında ortaya çıkma eğilimindedir.
AĞRININ KARAKTERİ
Kalp krizinde hissedilen ağrı genellikle göğsün orta veya sol tarafında sıkıştırıcı, baskılayıcı, yanıcı veya ezici bir niteliktedir. Ağrı, kola (genellikle sol), çeneye, sırt ve omuzlara yayılabilir.