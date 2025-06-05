Kalp krizi mi, panik atak mı? İşte, belirtiler arasındaki incelikler ve ayırt edici özellikler

BENZERLİKLER KAFA KARIŞTIRICI OLABİLİR

Hem kalp krizi hem de panik atak, bireyde yoğun bir korku ve endişe hissine yol açabilir. Her iki durumda da göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, terleme, mide bulantısı veya baş dönmesi gibi ortak belirtiler gözlemlenebilir. Bu benzerlikler, özellikle daha önce böyle bir deneyim yaşamamış kişiler için kafa karıştırıcı ve korkutucu olabilir. Ancak bu belirtilerin ortaya çıkış şekli, süresi ve eşlik eden diğer durumlar, iki rahatsızlığı birbirinden ayırmanın anahtarıdır.