Kamu yönetimi bölümü nedir? Kamu yönetimi bölümü kaç yıllıktır?
Kamu yönetimi ya da diğer adıyla siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümü; siyasi, iktisadi, idari ve hukuki olguları incelerken bilimsel yöntemi, ampirik verileri ve analizi vurgulayan interdisipliner bir bölümdür. Peki, kamu yönetimi bölümü kaç yıllıktır? Puan türü nedir? Kamu yönetimi bölümü hangi fakülteye bağlıdır? Kamu yönetimi bölümünde hangi dersler okutulur? İşte detaylar…
Kamu yönetimi bölümü kaç yıllıktır?
Kamu yönetimi bölümü 4 yıllık eğitim veren bir lisans programıdır.
Kamu yönetimi bölümü hangi puan türü ile öğrenci almaktadır?
Kamu yönetimi bölümü eşit ağırlık (EA) puan türü ile öğrenci almaktadır.
Kamu yönetimi bölümü hangi fakülteye bağlıdır?
Kamu yönetimi bölümü bazı üniversitelerde iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile iktisat fakültelerine bağlı iken bazı üniversitelerde ise siyasal bilgiler fakültelerine bağlıdır.
Kamu yönetimi bölümünde hangi dersler okutulur?
Kamu yönetimi bölümünde okutulan derslerden bazıları şunlardır:
Matematik
İstatistik
İktisada giriş
Hukuka giriş
İktisat teorisi
Anayasa hukuku