Kan grubu nasıl öğrenilir? Kan grubu kartı nedir?

Kan grubu, bir bireyin Kırmızı Kan Hücresi (RBC) yüzey antijenlerinin kombinasyonudur. Kan grubu, kişiden kişiye göre değişiklik gösterir. A, AB, B ve 0 grubu olarak adlandırılan kan grupları kendi içinde RH- ve RH+ olarak ikiye ayrılır.