Kan grubu nasıl öğrenilir? Kan grubu kartı nedir?
Kan grubu, insanların ihtiyaç duyduğu hayati bir bilgidir. Cerrahi işlem sırasında, bir rahatsızlık sonucu kan naklinde veya bir hasta için kan bağışı yaparken kan grubu bilgisi büyük önem arz etmektedir. Peki, kan grubu nasıl öğrenilir? Kaç çeşit kan grubu vardır? İşte detaylar...
Kan grubu, bir bireyin Kırmızı Kan Hücresi (RBC) yüzey antijenlerinin kombinasyonudur. Kan grubu, kişiden kişiye göre değişiklik gösterir. A, AB, B ve 0 grubu olarak adlandırılan kan grupları kendi içinde RH- ve RH+ olarak ikiye ayrılır.
Kan grubu nasıl öğrenilir?
Aile sağlığı merkezi, devlet hastaneleri ya da özel hastanelere başvurarak kan grubunuzu öğrenebilirsiniz. Hem aile sağlığı merkezi, hem devlet hem de özel hastanelere giderek kan grubunuzu öğrenmek istediğinizi sağlık görevlilerine belirtebilirsiniz.
Kan grubu bilginizi, kan verdiğiniz sağlık kuruluşundan alacağınız kan grubu kartı ile yanınızda taşıyabilirsiniz.Kan grubu kartınız yoksa E-Nabız sisteminden kan grubu bilgilerinize ulaşabilirsiniz.
Kan grubu kartı nedir?
Kan grubu kartı, kan grubunuzun ne olduğunu kanıtlayan ve evrak yerine geçen karttır.
Kan grubu kartı, iş başvurusundan, spor salonuna kayıt olmaya kadar pek çok yerde istenenir.